La piena del Bidente nella notte fa paura

Le ultime ore sono state caratterizzate da molta pioggia che ha gonfiato i corsi d’acqua facendo superare al Bidente – Ronco (nella foto) la soglia 2 (sono in tutto 3) alle 4 di ieri mattina raggiungendo quota 1.62 metri prima di tornare a scendere. È stato un momento di tensione e di grande paura per gli abitanti che hanno rivissuto per un attimo i tragici momenti dell’alluvione del maggio scorso. L’attraversamento della piena del Bidente ben visibile dai ponti a Santa Sofia, Cusercoli e al Ponte dei Veneziani a Meldola è la dimostrazione che in Appennino, in particolare nell’area Ridracoli - Lama-Campigna, sono caduti 80 millimetri di pioggia. Pioggia che ha fatto alzare il livello della diga di oltre 3,82 metri portando la quota dell’invaso, domenica pomeriggio alla quota di 538,62 m con il volume delle acque che è salito a circa 17,30 milioni di metri cubi.

Oscar Bandini