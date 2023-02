La Pinacothèque del Lussemburgo premia l’artista Claudio Bandini

Il Museo La Pinacothèque del Granducato di Lussemburgo ha rilasciato la sua prestigiosa e ambita certificazione per "grandi qualità artistiche", a seguito della partecipazione al Luxembourg Art Prize 2022, all’artista santasofiese Claudio Bandini (nella foto) con sei opere di grandi dimensioni; fra queste ‘When The Children Say Oh, 20’ del 2019, che rappresenta uno dei tanti mondi visto con gli occhi di un bambino: un mondo di meraviglie, di spensieratezza e curiosità.

"Un mondo pieno di cose visibili e invisibili, di musica e di rumori, di gioia e di sentimenti. È il mistero del mondo – precisa l’artista –, che lo circonda e sorride alla vita, un microcosmo di vita interiore". Bandini non è nuovo a ricevere riconoscimenti da musei e gallerie europee e quindi restano ignote le ragioni per le quali la Galleria d’arte contemporanea Vero Stoppioni di Santa Sofia non abbia mai ospitato una sua esposizione.

"L’opera certificata da La Pinacothèque è conservata insieme ad altre mie 10 opere di grandi e medie dimensioni – precisa l’artista – nel ‘Museo in Azienda’ dello Studio Idea 3 a Civitella. Luogo di lavoro e di bellezza, il Museo in Azienda è nato come idea durante la progettazione dell’allestimento del Palazzo Vrc di Studio Idea3 con lo scopo di offrire un esempio di come l’arte possa essere vissuta e amata in qualsiasi contesto sociale a beneficio non solo dell’ambiente in cui si lavora, ma anche della consapevolezza di vivere un’esperienza emozionale in una comune condizione non solo estetica ma anche etica. È questa la ragione per cui nel 2019 – conclude -, su commissione dello Studio Idea3, ho proposto, ideato, progettato e allestito il primo Museo in Azienda con opere concesse in comodato".

Oscar Bandini