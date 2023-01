La Pirandelliana porta De Filippo al ‘Fabbri’

di Rosanna Ricci

La stagione di prosa al teatro Diego Fabbri di Forlì, porterà in scena stasera e domani alle ore 21 e domenica alle 16 la compagnia La Pirandelliana composta da Nello Mascia, Valerio Santoro, Salvatore Caruso, Loredana Giordano, Fabrizio La Marca, Ivano Schiavi: interpreteranno la commedia ‘A che servono questi quattrini?’ di Armando Curcio con scene di Luigi Ferrigno, costumi di Ortensia De Francesco, luci di Antonio Molinaro e regia di Andrea Renzi.

La commedia che arriva al Fabbri è stata presentata per la prima volta nel 1940 dalla compagnia dei De Filippo e interessò il pubblico in un periodo in cui l’Italia stava per entrare nel conflitto della Seconda Guerra Mondiale e il mondo capitalistico dell’alta finanza era una meta ancora lontana da raggiungere. Quindi il denaro è inutile, come dichiara, nello spettacolo il Marchese Parascandolo, detto il Professore e lo dimostra comicamente secondo teorie bizzarre.

A quei tempi la commedia piacque tanto che nel 1942 divenne un film diretto da Esodo Pratelli e interpretato da Eduardo e Peppino De Filippo e Paolo Stoppa. Tutto il testo ruota attorno al Marchese, un po’ filosofo e un po’ truffatore, e induce l’ascoltatore a osservare in modo disincantato gli inganni presenti nella categoria dell’Economico.

Nel testo, il Marchese aiuta Vincenzino in un percorso di rapidissima ascesa sociale. I temi sviluppati, come l’inutilità del denaro, coinvolgono due famiglie napoletane degli anni ’40, una molto povera e l’altra in apparenza ricca. Si innescano truffe internazionali, fallimenti bancari, tassi sproporzionati, ma anche slogan e informazioni di oscura interpretazione: tutto questo, grazie al clima festoso e allo scanzonato gioco teatrale può relativizzare il potere dei quattrini oggi come ieri.

Gli interpreti della commedia incontreranno il pubblico al Ridotto del Teatro domani alle ore 18. L’incontro, che sarà condotto dal giornalista e scrittore Pietro Caruso, è gratuito.

Biglietti: 29 euro (platea file 1-17); 27 euro (platea file 18-25 e galleria). Prevendite: presso la biglietteria diurna del Teatro Fabbri (Corso Diaz 381) dalle ore 10 alle 13 e dalle ore 16 alle 18; informazioni e prenotazioni telefoniche allo 0543.26355 oppure sul portale internet accademiaperduta.it. In questi tre giorni di rappresentazioni dello spettacolo la biglietteria del teatro Fabbri maprirà un’ora prima dell’inizio.