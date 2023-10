La più green in regione. Ecosistema urbano,. Forlì è nella top ten

C’è anche Forlì nella top ten delle città più green d’Italia. A dirlo è la classifica stilata da Ecosistema urbano di Legambiente e Ambiente Italia che, in collaborazione con il Sole24 Ore, indagano lo stato di salute dei capoluoghi di provincia: parliamo di 105 città in tutto. Anche se ancora lontana dal podio, Forlì è riuscita a spiccare all’ottavo posto, piazzandosi davanti a Bolzano, Belluno e Venezia (ma dietro Cosenza e La Spezia e Reggio Emilia).

Prima nella classifica generale, invece, è Trento. La lista finale tiene conto di ben 19 indicatori che monitorano la qualità e l’efficienza del trasporto pubblico, le zone a traffico a limitato, le piste ciclabili e anche il numero di vittime della strada, oltre alle quantità nell’aria di biossido di azoto, ozono e polveri sottili. Tra gli indicatori si valutano anche il verde complessivo, le isole pedonali, la presenza di alberi nel tessuto urbano, l’uso del suolo, e il consumo idrico complessivo.

Per ciascun indicatore ogni città ottiene un punteggio da 0 a 100 (ma è molto difficile, se non addirittura impossibile, ottenere il massimo) e il punteggio finale viene definito assegnando un peso diverso a ciascun indicatore in base alla sua importanza nel definire la qualità ambientale. Forlì spicca positivamente nelle classifiche in particolare per quanto riguarda la raccolta differenziata, dove è al decimo posto con un punteggio di 80,8 (lo scorso anno era al 34° posto). Molto bene anche la presenza di alberi ogni cento abitanti dove la città arriva nona, con 41 punti: nella scorsa classifica era in 22^ posizione.

Più dolente il tasto se parliamo di acqua sprecata: considerando che si tende a considerare fisiologica una dispersione idrica inferiore al 10-15% dell’acqua immessa in rete, a Forlì se ne spreca tra il 20 e il 25%, quindi decisamente più del normale, ciò significa che la rete idrica è ancora carente. Non bene anche la qualità dell’aria, dove Forlì finisce tra le città ‘insufficienti’. Soddisfatto, comunque, l’assessore all’ambiente Giuseppe Petetta: "Forlì si conferma la città più green della Romagna. Continueremo su questa strada".