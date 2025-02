La più votata: "Ho creato una comunità. Inviterei Biagio Antonacci a prendere un caffè"

Patrizia Scavone è proprietaria del ‘Senza Tempo’ da 14 anni, quando ha rilevato la proprietà da una coppia prossima alla pensione, ristrutturando il bar anche grazie alla sua lunga carriera nella ristorazione, iniziata da giovanissima: lavorava come cameriera durante gli studi. La passione l’ha spinta prima a collaborare in diversi locali storici del forlivese, tra cui l’Empyre e il Controsenso, e poi, il 19 marzo 2011, ad aprire il suo bar, che ha nel tempo specializzato nel servizio di caffè di cicoria e aperitivi.

Patrizia, negli scorsi anni ha partecipato spesso al gioco del Carlino, classificandosi sempre nei primi posti. Quest’hanno è finalmente riuscita a trionfare: se lo aspettava?

"No, perché pensavo che, come per le edizioni precedenti, sarei stata battuta sul rush finale. Ma sicuramente ci speravo tanto".

Secondo lei, cosa è cambiato proprio quest’anno?

"Ormai è diventata una sfida anche per i miei clienti, che quindi ci tenevano a dare il maggior contributo possibile per farmi vincere, comprando un giornale in più e mettendosi d’accordo con gli amici per sostenermi. Sono stata supportata anche da altri baristi che hanno deciso di non partecipare e quindi indirizzavano i loro affezionati da me. È stato davvero un gioco di tutti, sono molto contenta di questo".

Sente di essere riuscita a creare una comunità attorno al Senza Tempo?

"Sicuramente il mio bar, anche se piccolo, è diventato un punto di riferimento per tutti i miei clienti, in questo senso è quasi famigliare. Si sta bene, e oltre alla qualità del prodotto, che curo molto, cerco sempre di dare un ascolto in più, un sorriso a tutti".

Da dove arriva il nome del suo locale?

"Me l’ha scelto Biagio Antonacci in persona! È successo anni fa, prima di aprire la mia attività, quando lavoravo ancora in un altro bar di Meldola. Un giorno lui, che ha una casa a Bertinoro, entrò per prendere un caffé, e tra una risata e una chiacchiera io, che avevo già in mente di mettermi in proprio, gli chiesi se avesse qualche spunto di nome. Lui in un fogliettino me ne scrisse tre o quattro, e io scelsi quello che mi aveva colpito di più".

Allora adesso che ha vinto il titolo lo potrà invitare al Senza Tempo a prendere un caffé.

"Magari! Mi piacerebbe molto".

Desidera dedicare questa vittoria a qualcuno in particolare?

"Penso sopratutto al mio babbo, che mi ha sempre dato la forza e la grinta per combattere tutte le mie sfide. Se non fosse stato per lui, unico mio sponsor, non ci sarebbe questo bar. Purtroppo non c’è più, si è ammalato poco dopo l’inaugurazione e dopo 13 anni di malattia è venuto a mancare, ma spero che dall’alto mi veda e gioisca della mia gioia, del mio sacrificio e di quello che ha fatto lui per sostenermi. La dedico anche al resto della mia famiglia e agli ex proprietari del bar, Maria e Vittorio. E poi senza dubbio i miei clienti, uno per uno".