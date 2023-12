La poesia di Marco Colonna e Matteo Zattoni al Mondadori Bookstore di corso Repubblica

Oggi alle 18, al Mondadori Bookstore di Forlì, nella sala ’Meno uno’ (presso il MegaForlì in corso della Repubblica 144) nell’ambito della rassegna ’Incontro con gli autori’, Marco Colonna e Matteo Zattoni presentano: ’Questo ricordo è un’isola’ e ’I figli che non tornano’, le loro ultime raccolte di poesia pubblicate dalla stessa casa editrice Italic Pequod.

I due autori, in dialogo con la giornalista e operatrice culturale Maria Teresa Indellicati, racconteranno il percorso che li ha portati a trovarsi in un evento condiviso, parleranno degli argomenti che attraversano i loro versi e come, e se, si rispecchiano nella realtà dei nostri tempi.

Incontro aperto al pubblico.