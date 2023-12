La ’poetry slam’ di Lorenzo Maragoni a Rocca e Galeata

Questa sera alle 21.15 al teatro Italia a Rocca San Casciano in scena Lorenzo Maragoni con lo spettacolo ’Stand up poetry’. Il campione italiano di Poetry Slam 2021 e mondiale 2022 è impegnato qui in uno spettacolo in cui la poesia incontra la comicità dello stand up, in una nuova formula al tempo stesso divertente e poetica.

Domani sera alle 20.15 Maragoni farà il bis al teatro Zampighi di Galeata (info, prenotazioni e campagna abbonamenti: 376.1224452; Rocca San Casciano intero 14 euro, ridotto 12; Galeata intero 15 euro, ridotto 13).

"Uno stand up poetry – spiega il direttore artistico Giancarlo Dini – è uno spettacolo di poesia, un concerto senza musica, una playlist di pezzi che parlano dell’amore, del lavoro, dell’arte, della stessa poesia".