La polemica sui rifiuti: "Feste e mancato ritiro: regole poco chiare"

Le festività pasquali appena trascorse hanno fatto emergere le problematiche dei ‘recuperi’ nella raccolta dei rifiuti di Alea. A seconda del giorno in cui cade la festività, infatti, prima o seconda parte della settimana, il giorno di raccolta varia. La modalità non sembra essere del tutto chiara e a molti è sfuggito che l’umido viene trattato diversamente rispetto alle altre frazioni.

A sottolineare le mancanze del sistema di questi giorni è il Partito Democratico. "Una grande confusione è stata generata dal macchinoso modo di calcolare quando non viene effettuato il ritiro – si legge in una nota diffuso dal gruppo consiliare Dem –. Come se non bastasse, l’ecocalendario dell’app Alea Ambiente non è aggiornato, segnando il ritiro anche nei giorni che non dovrebbero esserci".

Sempre dalla App è giunta una comunicazione che specifica che domani, 25 aprile, ci saranno i ritiri nonostante sia un festivo. "Ma – specificano i consiglieri del Pd – sempre da app, non risulta nessun ritiro programmato". Molte sono state le segnalazioni di non ritiro dell’umido sabato scorso, in sostituzione del lunedì festivo. Preso atto della situazione, Alea Ambiente sta apportando alcune modifiche, mentre in una nota precisa la questione dell’umido, il cui ritiro è previsto "solo se ricade a due giorni di distanza dalla precedente o successiva raccolta dello stesso rifiuto". In questo caso il giro era stato fatto giovedì e sabato, quindi, stando a questa regola, non è stato previsto. "Tuttavia – continua la nota di Alea –, dato che questa regola ha creato difficoltà sul territorio e l’obiettivo dell’azienda è invece di migliorare costantemente il servizio per renderlo sempre più a misura del cittadino, la società ha deciso già per le prossime festività di applicare regole diverse che, se si dimostreranno efficaci, saranno poi rese definitive per il prossimo anno".

Nella fattispecie sabato 3 maggio verrà recuperata la raccolta del 1° maggio (giorno nel quale il giro non si effettuerà), compreso l’umido, anche se non previsto dalla regola dei due giorni. Per il 25 aprile, Alea conferma che la raccolta si effettuerà, anche se inizialmente non prevista e, al fine di evitare eventuali disservizi, la società garantisce la circolazione dei mezzi anche sabato 26 per svuotare eventuali contenitori non esposti il giorno precedente. A preoccupare i Dem è anche la mancata pubblicazione del bilancio di previsione di Alea per il 2025, ma, in questo caso, l’obiettivo dell’attacco è l’amministrazione comunale di Forlì, detentrice della maggioranza delle azioni della società in house, "un ritardo allarmante del quale chiederemo conto a questa giunta".

Matteo Bondi