La polemica sul Santarelli Melandri: "Tutto in regola, i ritardi sono giustificati"

"Solo chi non vuole bene alla città può pensare di sollecitare l’amministrazione comunale a restituire i soldi di un cofinanziamento regionale che intende sostenere il recupero e la valorizzazione dell’ex asilo Santarelli". È il sunto della lunga replica che l’assessore alla cultura Valerio Melandri indirizza a Silvia Zamboni, capogruppo di Europa Verde in Regione.

Zamboni ha presentato un’interrogazione in Regione su due progetti del Comune di Forlì che riguardano gli istituti culturali – in particolare l’ex Asilo Santarelli – e facendo riferimento al co-finanziamento di 4 milioni dato dalla Regione e al fatto che i soldi erano assegnati in base a progetti poi modificati dall’attuale amministrazione e i lavori non erano stati fatti nei tempi previsti. Quindi avanzava l’ipotesi che tali fondi dovessere essere restituiti.

"Prima di tutto va detto che ogni proroga citata dall’esponente di Europa Verde è stata concordata e autorizzata dalla Regione – ribatte Melandri – . Nei lavori pubblici funziona così: il cronoprogramma di un progetto può subire importanti variazioni e ritardi in virtù di fattori esterni che ne rallentano l’esecuzione. Ad esempio due anni di Covid, il rialzo dei prezzi delle materie prime e, da ultimo ma non per importanza, l’alluvione. È evidente, quindi, che se i termini del 30 aprile e 31 dicembre 2019 non sono stati rispettati c’è una ragione, e quella ragione è da ricercare in cause ed elementi estranei alla volontà di questa amministrazione".

L’assessore, già criticato da alcune associazioni cittadine per il ’gioco a incastro’ che prevede di fare fra Collezioni e musei, entra poi nel merito.

"Per quanto concerne il ’cambio’ di destinazione d’uso dell’immobile di via Caterina Sforza paventato da Zamboni, l’assunto da cui partire è il pieno appoggio sia della Soprintendenza di Ravenna che dell’assessorato alla cultura della Regione all’intero percorso di riorganizzazione del sistema museale e bibliotecario di Forlì".

Infine, Melandri cita "gli accordi intercorsi con l’Università di Bologna". "All’interno dell’ex asilo Santarelli troveranno spazio sia la nuova biblioteca Ruffilli che il citato museo urbano, in piena armonia col progetto iniziale" e conclude alzando i toni della polemica: "Provo grande amarezza per le false dichiarazioni della consigliera di Europa Verde, perché la sua interpretazione di bene comune si riassume nel peggiore degli approcci".