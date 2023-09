La polemica sulle spese natalizie Confcommercio: "Il Comune non arretri su eventi e luminarie"

di Matteo Bondi

A difesa della scelta dell’assessora comunale al centro storico Andrea Cintorino di procedere con le luminarie e gli eventi natalizi come da programma, senza quindi prendere in considerazione l’ipotesi di trasferire i fondi da queste iniziative ai danneggiati dell’alluvione, sono arrivate ieri le dichiarazioni del direttore di Ascom Confcommercio di Forlì, Alberto Zattini. "Non c’è la necessità di portare avanti un dibattito ‘luminarie sì, luminarie no’ – afferma –, perché le luminarie ormai sono diventate una tradizione per la nostra città. Appoggiamo dunque come associazione la decisione dell’amministrazione comunale di volerle riproporre anche quest’anno".

Nei giorni scorsi la proposta di destinare le risorse delle luminarie agli alluvionati era arrivata trasversalmente sia dal Centrosinistra sia dal sindacato Ugl. "C’è la necessità di portare avanti l’animazione in centro storico, specie dopo il successo di ‘Cara Forlì’, che ha fatto registrare numeri da urlo – spiega il direttore di Confcommercio Forlì –. Animazione ed eventi sono uno straordinario volano per il nostro territorio. Non possiamo che essere d’accordo con il percorso dell’amministrazione comunale, intenzionata a riproporre eventi e luminarie natalizie".

Con riferimento alle polemiche di questi giorni sulla destinazione di tali risorse Zattini fa una proposta: "Si potrebbero organizzare manifestazioni specifiche nei quartieri che hanno subìto maggiori danni. Sappiamo che il periodo natalizio è particolarmente importante per tutti noi e lo sarà in particolare per chi ha perso la casa, l’azienda o additrittura uno dei propri cari. Portare un concerto, una lettura e animazione ‘a casa’ di queste persone penso possa essere apprezzato".

Un procedere con le iniziative che ha un modello di riferimento secondo il direttore di Ascom Confcommercio: "La riviera – esplicita Zattini –, zona peraltro marginalmente toccata dall’alluvione, dove territorio e operatori non si sono mai fermati, così da dare un senso di normalità ai turisti. La stessa cosa va fatta a Forlì. Dico questo nel massimo rispetto per chi ha subìto danni in maggio. Un punto a favore dell’amministrazione è quello che deriva dal consenso riscontrato da videomapping e altre iniziative in passato. Non va nascosta la qualità delle iniziative proposte, oltre che ai benefici economici per gli operatori del centro storico. Per questo motivo Ascom appoggia l’amministrazione comunale: sugli eventi non si deve arretrare".