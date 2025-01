La polentata della Pro loco fa il pienone: porzioni esaurite, in fila circa 400 persone

È piaciuta talmente tanto che, alla fine, non ne è rimasta neanche una porzione per i volontari che per due giorni hanno lavorato per allestire la cucina, preparla, distribuirla e rassettare il tutto. La polenta con ragù e salsiccia della Pro loco di Forlimpopoli è andata esaurita nel lasso di tempo di poco più di un’ora. La tradizionale Polentata di inizio anno, che il sodalizio artusiano organizza da alcune decine di anni, ha registrato domenica scorsa l’afflusso di oltre 400 persone che, complice la bella giornata di sole, hanno fatto la fila per potersi accaparrare una o più porzioni fumanti, dando in cambio un’offerta libera mirata a opere di bene cittadine.

"Siamo molto soddisfatti del grande successo di quest’anno – annuncia il presidente, Marco Bondi (nella foto, in primo piano, con alcuni dei volontari). Un sentito ringraziamento a tutti i soci e ai simpatizzanti che hanno lavorato senza sosta per poter offrire un ottimo servizio. E’ il nostro modo di dare il buon anno alla comunità di Forlimpopoli e siamo contenti sia stato gradito". Oltre alle persone che si sono recate in piazza Fratti, all’interno della rocca, per ritirare la polenta, la stessa è stata portata a domicilio ad alcuni enti della città, quali la casa di riposo, l’istituto Maria Immacolata, le suore agostiniane e anche alla caserma dei Carabinieri.