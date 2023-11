La Polis è sempre più Techno. Il festival che unisce tutti i poli

Giunge alla 23ª edizione il Festival ‘L’Occidente nel Labirinto’ e quest’anno al centro c’è il tema della TechnoPolis, che unisce l’innovazione tecnologica alla realtà storico-sociale della città. Nel secondo anno del ciclo dedicato alla Polis, il circolo Acli Lamberto Valli Aps si fa promotore di un’iniziativa di progettualità che unisce diversi ambiti con un unico filo conduttore.

Tredici appuntamenti da oggi al 19 dicembre che vedranno la partecipazione di importanti personalità ed esperti del settore, in qualità di ospiti o relatori. "Il nome dell’iniziativa di quest’anno spiega già i temi del nostro programma: arte e tecnologia sono il filo conduttore dei vari eventi. Si vuole approfondire – spiega Alessandra Righini, presidente del circolo Acli – una vocazione di fondo della città e in particolare quest’anno affronteremo alcuni appuntamenti riguardanti il TecnoPolo forlivese, mentre l’altro estremo rimanda alla vocazione artistica e creativa di una città come Forlì che viene ricordata nel mondo per le sue mostre. Connettiamo il tema delle nuove tecnologie con altre tematiche come giornalismo, informazione, le pari opportunità e il problema delle donne".

La proposta del 2023 consisterà in incontri di idee, concerti musicali, spettacoli cinematografici, rappresentazioni teatrali e mostre d’arte. Il Festival sarà diviso in cinque sezioni: arte, musica, cinema, teatro e la speciale sezione delle idee. Quest’ultima affronterà diversi argomenti attuali, dal giornalismo alle nuove tecnologie fino alla crisi climatica e all’energia. Particolare rilevanza avrà il comparto musicale, che si svolgerà con la collaborazione del liceo artistico e musicale di Forlì e del Conservatorio di Cesena sotto la supervisione del professor Filippo Pantieri. "Il problema recente dell’alluvione ci ha spinto ad accompagnare i temi della musica a quello della costituzione naturale del nostro territorio e di come i forlivesi – conclude Alessandra Righini – si sono ingegnati nel corso della storia per affrontare questo sistema imponente di acque".

L’intera manifestazione si svolgerà in collaborazione con altri quindici enti, tra cui la fondazione della cassa dei risparmi di Forlì e Amnesty International. I diversi luoghi degli incontri, così come il programma completo dell’evento è disponibile sul sito del circolo Acli www.aclivalli.it.