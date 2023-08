La politica ha frenato prima del caos

Marco Bilancioni

Vero, l’opposizione avrebbe avuto un teorico vantaggio dall’opzione caos. In realtà, ci avrebbe perso tutta la politica. Che è riuscita a fermarsi, per ora, prima di precipitare tutta insieme – destra e sinistra – nel burrone dell’irresponsabilità, mentre la protesta degli alluvionati soffia forte e si fa strutturata. Si registrano segnali positivi: la giunta ha incontrato il comitato ‘Vittime del fango’, che si è dichiarato moderatamente soddisfatto; Lauro Biondi (Forza Italia) è stato eletto anche coi voti del Pd alla guida della ‘commissione alluvione’: dunque, per ora, entrambi gli schieramenti resistono alla tentazione di usare le sedute come una clava contro gli avversari. In gioco, stavolta, c’è molto di più