La Polonia premia l’amico don Ricci: "Grazie a lui cultura e democrazia"

Domani all’Ambasciata di Polonia presso la Santa Sede, a Roma, si svolgerà la cerimonia con il conferimento post mortem al forlivese don Francesco Ricci della Croce di Commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica di Polonia che sarà consegnata dall’ambasciatore polacco presso la Santa Sede, Adam Kwiatkowski. Alla cerimonia sarà presente anche una delegazione di forlivesi, invitata per l’occasione, con il vescovo, mons. Livio Corazza, il giornalista Alessandro Rondoni, direttore dell’Ufficio Comunicazioni Sociali Arcidiocesi di Bologna/Ceer e direttore editoriale de La Nuova Agape - Cseo (Centro Studi Europa Orientale), Enrico Locatelli, Franco Palmieri e Tarcisia Cattaneo del Centro Culturale don Francesco Ricci, e Daniele Boattini che fu tra i soci dell’Associazione don Ricci, oltre ad ambasciatori, personalità culturali, parenti e amici.

Ad insignire il sacerdote il Presidente della Repubblica polacca, Andrzej Duda, "in riconoscimento dei suoi meriti eccezionali nel promuovere la cultura polacca e per la sua attività a favore della trasformazione democratica in Polonia". La notizia è giunta recentemente in Italia attraverso una lettera dell’ambasciatore di Polonia presso la Santa Sede indirizzata a Marco Ferrini, presidente del Centro Internazionale Giovanni Paolo II per il Magistero sociale della Chiesa, che ha promosso l’iter e che sarà presente alla cerimonia. La consegna dell’onorificenza al prete forlivese, prematuramente scomparso il 30 maggio 1991, avviene quindi in virtù della vasta opera culturale, ecclesiale, missionaria, educativa ed editoriale che svolse negli anni ‘60-‘70-‘80 del secolo scorso, quando in piena guerra fredda si recava in Polonia e in altri Paesi dell’Est Europa per aiutare la ‘Chiesa del silenzio’.

In Polonia conobbe importanti personaggi fra cui il giovane vescovo di Cracovia, Karol Wojtyla, poi divenuto Papa Giovanni Paolo II, filosofi, poeti e uomini di cultura. Quei viaggi nell’Est Europa erano densi di incontri e amicizie ed erano anche l’occasione per raccogliere le opere del "samizdat", saggi, articoli e opere letterarie di importanti personalità, colpiti da censura. Quei testi, che attraverso don Ricci e i suoi collaboratori giungevano clandestinamente in Italia, venivano poi pubblicati e fatti conoscere grazie all’attività editoriale del sacerdote.

Don Ricci, infatti, nel 1966 a Forlì aveva fondato il Centro Studi Europa Orientale, con la casa editrice che pubblicò centinaia di numeri della rivista Cseo insieme ad altri libri e pubblicazioni in varie collane, articoli per giornali e periodici. Fra questi, anche i testi di Wojtyla, che don Ricci contribuì a far conoscere quando ancora non era Papa.