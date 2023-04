La Pondini mette in campo la sua squadra

di Oscar Bandini

Con la presentazione delle liste dei candidati, del simbolo e del programma di legislatura parte ufficialmente a Galeata la campagna elettorale per le comunali del 14-15 maggio. E anche in questo caso la prima a svelare le carte è la lista ‘Per il cambiamento Lista civica Francesca Pondini sindaco’ con tanto di simbolo che dovrebbe anche richiamare il galeone, ovviamente in altra forma grafica, dello stemma comunale.

"Sono molto soddisfatta della squadra che ha deciso di appoggiarmi e di mettersi in gioco – commenta la candidata sindaca Pondini –. Non a caso abbiamo voluto tutti, come premessa, partire da una bellissima frase di Margaret Mead: ‘Non dubitare mai che un piccolo gruppo di cittadini coscienziosi ed impegnati possa cambiare il mondo. In verità è l’unica cosa che è sempre accaduta’. La parola d’ordine della nostra campagna elettorale sarà ‘Rispetto’, siamo un gruppo affiatato, entusiasta che non vuole scontrarsi ma proporre, una lista a disposizione dei cittadini".

Questi i nove candidati consiglieri: Pietro Arcangeloni Tassinari, detto Pietro, consulente finanziario; Giuliano Maltoni, pensionato, già direttore tecnico dell’azienda Valli; Daria Catapano, avvocato, laurea specialistica in scienze dell’amministrazione e responsabile servizi demografici Comune di Meldola; Massimiliano Torri, tecnico telefonia, residente a Pianetto ("il recupero del medievale castello di proprietà del Comune è prioritario"); Maria Giulia Cangialeoni, pensionata già dipendente amministrativa alla Babbini, azienda della Cangialeoni Group; Gianantonio Masini, detto Marino, di San Zeno, autista di pullman in pensione e attivo nel Gruppo alpini; Martina Bellavista, 26 anni (la più giovane del gruppo) laureata a Bologna in Scienze e tecnologie alimentari, pratica molti sport e da 9 anni gioca anche a rugby; Eraldo Cucchi, noto imprenditore edile e presidente della Confartigianato dell’alto Bidente; infine Stefano Lippi, che dopo aver fatto l’operaio per vent’anni, dal 2018 gestisce l’azienda agricola di famiglia in quel di Strada San Zeno allevando le bovine di razza romagnola.

"Ci siamo convinti ad entrare nella squadra di Francesca – precisano i candidati consiglieri – in primo luogo perché crediamo in lei, nella sua sincerità e determinazione, perché Galeata ha bisogno di tornare a una dialettica amministrativa normale. Basta con i personalismi e gli scontri sopra le righe. Galeata – proseguono – deve tornare a essere il paese della partecipazione, un paese attrattivo e accogliente, un paese del cambiamento e per i giovani".

La candidata sindaca è riuscita anche a rappresentare entrambe le due frazioni storiche di Pianetto e San Zeno con tre candidati. "Sappiamo che in questo mese di campagna elettorale serviranno determinazione – commenta –, ma anche etica e dedizione per ricomporre il rapporto tra i cittadini e il territorio e tutto questo sarà possibile migliorando il modo in cui i cittadini lo vivono nel rispetto delle sue risorse naturali e storico-culturali. Ci sarà tempo – conclude - a partire dalla prossima settimana ad entrare nel vivo del programma di 32 pagine che abbiamo consegnato in Comune negli incontri pubblici che stiamo programmando. L’importante è che la squadra ce la metta tutta perché la sfida non sarà semplice".