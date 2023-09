La potenza della fragilità secondo Marangoni

Alle 21 alla Fabbrica delle Candele, in piazzetta Corbizzi 9, è in programma l’appuntamento con lo scrittore Guido Marangoni che interverrà su ’La potenza della fragilità’ durante l’incontro ’Universi Di-Versi’ moderato da Edoardo Russo, presidente dell’Azione Cattolica della diocesi di Forlì-Bertinoro. Marangoni, ingegnere informatico, vive a Padova dove è anche docente universitario. È padre di una bambina con la sindrome di down, qualche anno fa su Facebook ha aperto la pagina ’Buone notizie secondo Anna’ e, come spiega Russo, lo ha fatto "per suggerire un rapporto più positivo e costruttivo con la disabilità, mettendo sempre al primo posto la persona".

L’incontro sarà pure un confronto di esperienze dove interverranno anche Cristina Gallinucci (Cooperativa Sociale Asso), Maurizia Squarzi (Fondazione Caffè Salato), Fabio Bertozzi (La Mongolfiera Onlus) ed Elena Rossi, moglie di Stefano Garavini. L’iniziativa, che era già stata programmata e poi rimandata a causa dell’alluvione, è stata proposta dall’Azione Cattolica insieme a Confcooperative Romagna, Domus Coop, Comunione e Liberazione, Demea e Caritas di Forlì-Bertinoro con il patrocinio del Comune di Forlì e il sostegno della Fondazione Cassa dei Risparmi e della Bcc ravennate forlivese e imolese. L’incontro è a ingresso libero fino ad esaurimento posti.