La premiazione

Volge al termine la 22ª edizione di Cronisti in Classe, progetto promosso da il Resto del Carlino e rivolto agli alunni delle medie, nella volontà di consolidare il legame tra scuola e informazione e avvicinare i giovani al mondo della carta stampata. Gli studenti, nel corso dei mesi, hanno prodotto dei testi giornalistici sui temi più diversi che sono poi usciti sulle edizioni del nostro quotidiano. Come in un vero e proprio ‘campionato di giornalismo’ anche questa iniziativa prevede delle premiazioni: la cerimonia, che sarà anche un’occasione di confronto tra gli studenti partecipanti, si terrà questa mattina al teatro Diego Fabbri e si scoprirà quali sono gli istituti che sono stati giudicati più ‘sul pezzo’ da una giuria composta dalla redazione forlivese del Carlino, dall’esperto di storia locale Gabriele Zelli e dal direttore artistico della Fabbrica delle Candele Marco Viroli.

Cronisti in Classe, però, non sarebbe possibile senza il contributo degli sponsor: Confcooperative, Coldiretti, Forlì Ambiente, La Bcc Ravennate Forlivese e Imolese, Alea Ambiente e Accademia Perduta/Romagna Teatri. Quest’anno, in particolare, oltre ai gadget di Confcooperative che saranno distribuiti a tutti, ci saranno dei premi offerti da Alea, Coldiretti e Accademia Perduta. "Per noi il sistema classe è il miglior esempio di cooperazione possibile", sottolinea il presidente di Confcooperative Romagna, Mauro Neri, che aggiunge anche tre tematiche particolarmente care all’associazione di categoria che riguardano i giovani: "Transizione ecologica, transizione digitale e competenze, perché siamo consapevoli che dobbiamo ridurre il nostro impatto sul mondo, senza dimenticare mai l’etica". Aveva proposto un tema specifico per gli elaborati dei ragazzi, Massimiliano Bernabini, presidente di Coldiretti Forlì-Cesena, ovvero: ‘Il valore del cibo e dell’agricoltura’. "Da tempo – ha aggiunto – siamo impegnati a sensibilizzare i giovani ai valori di una sana alimentazione, alla tutela ambientale e al territorio come luogo di identità e appartenenza". Concorda Marco Martelli, presidente di Forlì Ambiente: "Negli ultimi anni abbiamo effettuato significativi investimenti e ci siamo dotati di nuove e importanti tecnologie per migliorare costantemente la nostra sensibilità". "La Bcc – le parole del vice presidente Gianni Lombardi – è una banca locale particolarmente attenta al futuro della comunità, soprattutto in relazione ai giovani, perciò da tempo sostiene ‘Cronisti in classe’: per promuovere la crescita della lettura critica e informata, la riflessione e l’approfondimento personale". Ancora l’ambiente e la sostenibilità sono protagonisti nelle parole della presidente di Alea Simona Buda: "I giovani rappresentano il futuro del nostro pianeta. Per questo cerchiamo di coinvolgerli a tutti i livelli, per costruire insieme a loro, anche attraverso le nuove tecnologie, un mondo in cui vivere meglio". La cultura e la consapevolezza sono tra i focus di Accademia Perduta/Romagna Teatri: "Per noi è importante dare la possibilità ai ragazzi di andare a teatro in forma gratuita e collettiva – spiega Ruggero Sintoni, codirettore artistico – e di assistere a spettacoli in cui si trattano temi come la violenza sulle donne, precariato lavorativo e sentimentale di oggi".

Ecco quali sono le scuole medie che quest’anno hanno preso parte all’iniziativa. Di Forlì città partecipano: Benedetto Croce, Caterina Sforza, Maroncelli, Mercuriale, Palmezzano, Zangheri e Orceoli. Si confermano anche la ‘Marinelli’ di Forlimpopoli e la ‘Amaducci’ di Bertinoro. In gara l’istituto comprensivo di Predappio con i ragazzi di Predappio e Premilcuore e il comprensivo ‘Valle del Montone’ che include le scuole di Castrocaro, Rocca San Casciano e Dovadola. Si conferma l’istituto comprensivo di Civitella con i plessi di Galeata e Cusercoli.