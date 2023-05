La premiazione oggi al Ruffilli nel nome di Lara

L’alluvione ha costretto a un posticipo, ma è arrivato il momento della premiazione della seconda borsa di studio ‘Lara Gentilesca’, in nome della giovane forlivese morta a soli 21 anni nel 2010. Il tema di quest’anno era ‘La fiducia’ ed era riservata agli studenti dell’istituto Ruffilli, la scuola che frequentò Lara. L’appuntamento è alle 13.15 nell’aula dedicata all’ex studentessa. La borsa di studio consiste in 200 euro per i ragazzi del biennio e 300 per quelli del triennio. La giuria è formata da due docenti del Ruffilli, da due rappresentanti dell’associazione ‘Unica Lara’ e dal fotografo Andrea Angelini.