La prima area per lo sport: "Un bel regalo alla città"

È stata inaugurata ieri mattina presso il parco Paul Harris di via Bengasi la prima popup sport zone di Forlì, nell’ambito del progetto promosso da Asc (Attività sportive confederate), con il contributo del dipartimento per lo sport. Gli obiettivi sono quelli di migliorare la qualità di vita dei cittadini, contribuire a generare modelli urbani sostenibili e favorire la diffusione della pratica sportiva come strumento di socialità, inclusione e salvaguardia della salute. Forlì è una delle dieci città italiane che ha visto la creazione di aree attrezzate all’aperto, provviste anche di dotazioni dedicate ai diversamente abili. Le altre città coinvolte sono Alessandria, Bari, Como, Ferrara, Palermo, Potenza, Reggio Calabria, Roma, Salerno e Verona. L’accesso è gratuito in qualsiasi momento della giornata e consente di svolgere liberamente diverse tipologie di attività sportiva. Testimonial d’eccezione il campione olimpico di marcia a Mosca 1980 Maurizio Damilano, che ha parlato di "un’opportunità interessante per tutti gli sportivi che desiderano fare attività fisica all’aria aperta, migliorando il proprio stile di vita". Il progetto trae origine dalla consapevolezza che la pratica dell’attività fisica è strettamente connessa all’ambiente in cui si risiede e al contesto in cui si vive: il modello di riferimento è quello della "città in 15 minuti", che mira a garantire al cittadino la possibilità di svolgere alcune funzioni essenziali, compresa l’attività sportiva, entro distanze percorribili in quindici minuti a piedi oppure in bicicletta dalla propria abitazione. "Un bel regalo per la città – spiega il sindaco Gian Luca Zattini – con spazi dedicati per invogliare alla pratica sportiva anche fragili e disabili". "Vivo a Forlì da 21 anni – afferma Stefano Mei, presidente Federazione italiana atletica leggera – e quando ho saputo dell’iniziativa, ho subito coinvolto il Comune, che si è dimostrato sensibile al progetto". La realizzazione della zona sportiva è accompagnata dalla creazione di una app dedicata e nell’area sarà presente un Qr code che, dopo essere stato inquadrato, consentirà di conoscere gli esercizi che è possibile praticare. "Una donazione che offre un valore aggiunto all’area verde – dice il vicesindaco Daniele Mezzacapo –, con attrezzi semplici a disposizione dei forlivesi.

Gianni Bonali