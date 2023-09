La prima campanella. Meldola, nuovo nido da 880mila euro. S. Sofia, festa grande

Primo giorno di scuola in Val Bidente, buone notizie sul fronte dell’edilizia scolastica e dei servizi di mensa e trasporto. A Meldola due le novità: è stato effettuato il trasferimento del nido comunale ‘Il Pulcino’ nei locali della scuola dell’infanzia Giramondo, in quanto la sede di via Montanari sarà interessata da un corposo intervento di 880mila euro finanziato dal Pnnr per messa in sicurezza sismica ed efficientamento energetico; inoltre è stato approvato il progetto esecutivo del valore di 550 mila euro per la riqualificazione e l’adeguamento sismico della palestra comunale delle scuole medie sempre con risorse del Pnnr. A Cusercoli è partita la nuova gestione unitaria della scuola dell’infanzia statale con la confinante scuola dell’infanzia paritaria ‘Sacro Cuore’. "Dobbiamo oliare meglio i passaggi della nuova gestione, ma nel giro di poche settimane tutto sarà a posto", dice il sindaco di Civitella Claudio Milandri.

A Galeata il primo giorno di scuola sarà caratterizzato dall’incontro di alunni, docenti, famiglie, cittadini e amministratori al campo sportivo. "Un abbraccio ideale – commenta il sindaco Francesca Pondini – della comunità galeatese con le ragazze e i ragazzi che rappresentano il futuro del nostro paese". Il sindaco ha ereditato una situazione ottimale nel plesso di via Togliatti in quanto nell’ultimo decennio tutti gli edifici e l’Istituto professionale Angelo Vassallo sono stati messi in sicurezza. Al Vassallo domani alle 10 si tiene la Giornata del merito con la consegna dei diplomi agli ex studenti. Saranno attribuite anche tre borse di studio in ricordo di tre grandi imprenditori galeatesi: Roberto Valli, Mario Mazzoni e Mauro Cangialeoni.

A Santa Sofia gli studenti della primaria e secondaria di primo grado si riuniranno presso la rinnovata corte comunale, dove saranno accolti dagli amministratori comunali, dal dirigente scolastico Giuseppe Messina e dal parroco don Giordano Milanesi. "Il primo giorno di scuola è sempre un appuntamento emozionante – dice il sindaco Daniele Valbonesi. È un nuovo inizio che desideriamo condividere con tutti i bambini e le bambine che incontreremo nella nuova corte comunale: un piccolo gioiello nel cuore di Santa Sofia, che presto intitoleremo ad Ermenegildo Corzani". "A livello pratico per scuola dell’infanzia e primaria – precisa l’assessora al welfare Ilaria Marianini – già da lunedì 18 si partirà con l’orario definitivo e saranno subito operativi trasporto e servizio mensa. Per le medie, invece, l’orario definitivo entrerà in vigore il 25 settembre: fino ad allora, il trasporto è garantito solo se l’orario corrisponde con quello definitivo. Con l’entrata in vigore dell’orario definitivo, sono confermati i servizi di trasporto scolastico gratuito per gli alunni di primaria e secondaria di primo grado. È garantito anche il trasporto per la scuola dell’infanzia verso Spinello e sempre per Spinello, poi, visto l’alto numero di studenti, è stato istituito un servizio dedicato per i ragazzi frequentanti l’Ipsia di Galeata e un servizio di andata per i ragazzi che frequentano le superiori delle città, mentre per il ritorno questi ultimi salgono nelle corse già esistenti".

Oscar Bandini