La prima campanella "Non si inizi di venerdì"

La data decisa dalla Regione Emilia Romagna per l prima campanella quest’anno è contestata un po’ da tutti, perché, il 15 settembre cade di venerdì. Anche il sindaco di Forlì, Gian Luca Zattini, ha espresso le sue perplessità sulla scelta attraverso un post "Già è difficile gestire la lunga pausa estiva – scrive –, figuriamoci riprendere le lezioni di venerdì. L’organizzazione diventa ancora più critica e i disagi aumentano. A monte di questa decisione, sembrerebbe che ci siano anche le alte temperature che da noi si registrano nel periodo estivo". Giustificazione che rende ancor più perplesso il primo cittadino. "Mi pare che questa volta qualcuno abbia smarrito il buon senso. In Sicilia e in Lombardia la scuola ricomincia il 12 settembre e si conclude sabato 8 giugno – chiude e ironizza

il sindaco –. È noto a tutti

che in queste Regioni il clima

è particolarmente rigido, soprattutto d’estate".

Anche il consigliere regionale della Lega, Massimiliano Pompignoli è intervenuto sul tema. "È evidente che una decisione di questo tipo non poteva che sollevare forti critiche – afferma Pompignoli –. Non riesco a trovarne il senso. Bastava consultare più attentamente il calendario per capire che, decidendo di aprire e chiudere le scuole in giornate infrasettimanali, sarebbero germogliate forti polemiche, legittime, da parte dei genitori. Questo tipo di programmazione, infatti, non favorisce la conciliazione dei tempi di vita con i tempi di lavoro delle famiglie, che già devono provvedere alla lunga e costosa gestione della pausa estiva". Il consigliere Pompignoli, infine, si fa portavoce dell’appello lanciato da molte famiglie di "rivedere e correggere la delibera, prevedendo l’apertura della scuola nella giornata di lunedì e la fine di sabato – chiede il consigliere regionale –. Non si chiede di stravolgere chissà cosa, ma di intervenire laddove si può, all’interno delle proprie competenze e di trovare un punto di equilibrio che soddisfi le esigenze dei genitori e quelle del sistema educativo".

ma.bo.