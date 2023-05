La Pro loco dona fondi per un e-passeggino

La Pro loco di Santa Sofia aiuta Il Nido Fiocco di Neve di via Unità d’Italia nell’acquisto di un e-passeggino. Infatti la Pro loco metterà a disposizione della struttura educativa il ricavato raccolto nel corso della serata dei ’Fuochi a maggio’ che ha avuto luogo in piazza domenica scorsa, in modo che possa acquistare un carrellino a 6 posti motorizzato.

"Già da diversi anni – precisa l’assessora al welfare Ilaria Marianini – promuove l’ ‘outdoor education’ come metodologia di apprendimento pedagogico di crescita evolutiva per i bambini che lo frequentano. Negli ultimi anni l’incremento delle iscrizioni dei bambini al Nido ha evidenziato il bisogno di dotarsi di un mezzo di trasporto quale il passeggino elettrico da 6 posti, per permettere passeggiate alla scoperta del territorio, che altrimenti sarebbero limitate ad un minor numero di bambini. La Pro loco si è resa disponibile ad aiutare il nido Fiocco di Neve per la promozione e la raccolta fondi per l’acquisto di un e-passeggino. Ringraziamo tutti coloro che, come genitori, nonni, amici vorranno partecipare – conclude – anche con un piccolo contributo al raggiungimento della cifra necessaria".

Il passeggino elettrico è, in genere, alimentato da due batterie che gli garantiscono alcune ore di marcia. La trazione elettrica riduce a zero la fatica della maestra nella spinta del passeggino a sei posti. Trasportare 6 bambini per un giro in campagna o in città con una struttura rigida, robusta che protegge i bambini accogliendoli in sedute con comodi cuscini, cinture di sicurezza, poggiatesta, facile da manovrare in tutte le situazioni e può essere dotato di tende parasole e parapioggia. Per aderire alla raccolta fondi: https:www.gofundme.comfa-spasso-con-fiocco

o. b.