La Processione ha fatto il pieno

Con la grande partecipazione di oltre 500 persone, si è svolta venerdì sera a Portico la Processione del Venerdì Santo, detta del Gesù Morto. Molto suggestivi i figuranti in costume: una ventina di soldati romani (giovani del paese e amici) a piedi e a cavallo, una decina di pie donne e la Madonna, gli incappucciati in nero della Confraternita medievale, Pilato (il sindaco Maurizio Monti), Pietro (Fausto Guidi di Rocca) che rinnega Gesù mentre il gallo canta tre volte, il gruppo della flagellazione, la morte di Giuda e infine una decina di addetti a luce, musiche scenografie del Calvario in un colle sopra al paese, con la banda cittadina che ha animato la manifestazione, conclusa in piazza con un concerto di musiche a tema della serata. Il tutto coordinato da Sandra Bonaccorsi.