La procura pronta a chiedere il processo

I venti giorni concessi dalla legge per proporre controdeduzioni alle risultanze della chiusura delle indagini (siglata il 30 gennaio scorso) delle pm di Trento Licia Scagliarini e Maria Colpani, che coordinano l’inchiesta innescata dalla morte di Sara Pedri, sono stati ampiamente superati; e nessuno ha inoltrato agli uffici giudiziari requirenti alcun dossier. Per questo motivo, di concerto col procuratore capo Sandro Raimondi, gli inquirenti in queste ore si stanno preparando alla richiesta di rinvio a giudizio per l’ex primario dell’ospedale Santa Chiara di Trento dove lavorava Sara, Saverio Tateo, e la sua vice, Liliana Mereu. I due medici sono accusati di maltrattamenti sul luogo di lavoro.

Il quadro indiziario (40mila pagine di atti depositati, di cui oltre 32mila relativi al cellulare della dottoressa scomparsa) è venuto a galla grazie al lunghissimo incidente probatorio, durato tre mesi, durante il quale sono emersi presunte "vessazioni, minacce e sanzioni disciplinari senza motivo" che i due dirigenti sanitari avrebbero comminato ai loro sottoposti di corsia, tra cui Sara.

"Un ambiente di lavoro carico di tensioni negative, un clima pesante, oppressivo" hanno dichiarato al giudice i vari testi (soprattutto ostetriche e ginecologhe) che si sono susseguiti in aula. In tutto le persone offese sono invece 21, tra cui compare anche Sara Pedri.

"Odiose e gravissime falsità" ha sempre ribattuto il principale indagato, l’ex primario Saverio Tateo, che non lavora più al Santa Chiara dopo essere stato licenziato dall’Ausl trentina a seguito dell’inchiesta giudiziaria.

Secondo il difensore di Tateo, l’avvocato Salvatore Scuto "dalle carte investigative non emerge alcuna indicazione proveniente dalla dottoressa Pedri, o da altri, circa atteggiamenti intimidatori, vessatori o violenti attribuibili al dottor Tateo e da lei subiti".