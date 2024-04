La promessa del questore: "Una questura tutta nuova. Le sanzioni ai locali? Efficaci"

L’intervento del questore Claudio Mastromattei, giunto in provincia nel novembre 2023, nella sua effervescenza, microfono alla mano, spedisce un messaggio "alla gente", soggetto più volte ripetuto: "Saremo sempre dalla parte delle persone, specie di coloro che sono più fragili, per il bene della comunità nell’ambito della legge". In quest’ottica il questore delinea alcuni suoi provvedimenti su situazioni di ordine pubblico registrati negli ultimi tempi.

Specie per quando riguarda alcuni "fogli di via" o l’applicazione dell’articolo 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ossia la sospensione della licenza a quei locali "frequentati da personaggi inclini al crimine: si tratta di strumenti efficaci socialmente per contrastare l’illegalità e non vanno ad oberare il lavoro della magistratura".

Il contesto è la festa della polizia; cioè la celebrazione dei 172 anni della fondazione delle "giubbe blu" come lo stesso Mastromattei ha definito il corpo dello Stato. E in questo quadro che più ufficiale non si può, considerato pure lo spazio fisico della cerimonia (il salone comunale), lo stesso questore estrae dall’imbuto della recente storia della città una vicenda che per anni è rimasta in bilico e ora risultava fatalmente sepolta: la nuova questura. "Mi sento di fare una promessa: di dare alla provincia la nuova sede della questura, perché quella attuale non è dignitosa non solo per chi ci lavora ma nemmeno per la gente ha necessità di venire nei nostri uffici". Davanti a lui, nella prima fila della platea, al fianco di tutti i maggiorenti (dal prefetto al vescovo, dai sindaci del territorio provinciale ai comandanti di carabinieri e guardia di finanza) spicca il sindaco di Forlì, Gian Luca Zattini. Che nell’eventuale attuazione del piano d’una nuova sede della questura (ora in corso Garibaldi) un ruolo dovrebbe comunque averlo. Al termine degli interventi, consegnati i premi agli agenti che si sono distinti nelle varie operazioni.

I numeri del contrasto al crimine dell’anno solare appena trascorso raffigurano uno stato di cose che, in generale, cominciano con un decremento dei reati: da 14067 si passa a 13587, con un segno meno pari del 3,4%. "Ma questi sono numeri che per chi ha subìto un reato non dicono nulla – chiosa il questore –. Noi possiamo solo dire che lavoriamo senza sosta per garantire la sicurezza della popolazione". Dallo specchietto delle statistiche emerge che pure i furti sono in calo, passando da 5749 a 5450: e qui vale ancora di più la considerazione precedente del questore. Crescono invece le rapine, da 113 a 129. Sul fronte delle violenza sessuali, risultano agli atti 56 denunce contro i 70 dell’anno precedente; anche qui dunque una variazione con segno meno. Un segno dei tempi è dato dal lieve aumento delle truffe e delle frodi informatiche (1452 contro 1422 della scorsa annata) mentre i ’delitti informatici’ (come l’accesso abusivo a sistemi telematici) passano da 470 a 314. Da rimarcare l’aumento degli interventi delle volanti per le liti in famiglia, quasi raddoppiate: hanno raggiunto 135, contro i 73 dello scorsa temporalità.