La proposta: "Candidare all’Oscar ’green’ la ciclovia del Montone"

Candidare la ciclovia del Montone all’Oscar del cicloturismo 2023. E’ la proposta avanzata alla giunta dell’Emilia Romagna dal consigliere regionale leghista Massimiliano Pompignoli. Il premio, giunto all’ottava edizione, viene assegnato alle ciclovie verdi delle regioni che promuovono la vacanza su dueruote con servizi mirati al turismo lento, e potrebbe diventare un’ottima vetrina per il territorio. La ciclabile, che si sviluppa lungo 27 km sugli argini del fiume Montone, unisce le colline di Castrocaro a Lido di Dante, località della riviera ravennate.

Un itinerario molto gettonato tra gli escursionisti, cicloamatori ma anche podisti, nato in seno alle attività sviluppate dalla Regione per il controllo e il monitoraggio del corso delle piene e la sistemazione degli argini del fiume. Un esempio di come la sicurezza del territorio possa coniugarsi con la valorizzazione e la fruizione dell’ambiente. Attraverso una risoluzione, Pompignoli chiede l’impegno della Giunta a sostenere la candidatura a un premio che "significherebbe molto per i territori coinvolti nel percorso, amplificandone le potenzialità dal punto di vista ricettivo" . Il riconoscimento si potrebbe tradurre in "uno strumento di promo-commercializzazione strategico a disposizione di cittadini, turisti e amministratori locali". Il consigliere regionale ricorda inoltre che l’Oscar italiano del cicloturismo è riconosciuto alle ‘green road’ delle regioni che promuovono le dueruote con servizi turistici e per la candidatura c’è tempo fino al 14 maggio. Quest’anno, l’assegnazione del riconoscimento avrà luogo il 3 giugno, in occasione della Giornata mondiale della bicicletta, a Cesena, che per tre giorni diventerà ‘Capitale del Cicloturismo 2023’.

Francesca Miccoli