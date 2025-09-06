La proposta di legge di Ascom: "Montagna, detassare i comuni"

Il presidente di Ascom Confcommercio Forlì Roberto Vignatelli ha consegnato ieri mattina alla deputata di Forza Italia Rosaria Tassinari una proposta di legge con disposizioni per la completa detassazione delle imprese nei comuni montani della provincia di Forlì-Cesena. "Le aree montane – spiega Vignatelli – rappresentano un patrimonio importante sotto il profilo ambientale, culturale e sociale. Sono un baluardo contro lo spopolamento e l’abbandono del territorio che negli ultimi decenni hanno minacciato l’equilibrio delle comunità locali e la salvaguardia del paesaggio appenninico. Abbiamo coinvolto quindi l’onorevole Tassinari, da sempre impegnata su questi temi, per portare avanti in Parlamento una proposta di legge che risponde alle richieste dei nostri associati".

Nello specifico la bozza del testo di legge chiede che le imprese con sede legale e operativa nei comuni montani siano esentate dal pagamento di ogni imposta statale, regionale e locale, comprese quelle dirette, indirette, addizionali, tributi e tasse, con applicazione anche alle imprese già costituite alla data di entrata in vigore della legge e a quelle che si insedieranno in seguito.

"La copertura degli oneri derivanti dalla legge – afferma il presidente di Confcommercio – dovrebbe avvenire con appositi stanziamenti sul bilancio dello Stato, con possibilità di cofinanziamenti da parte della Regione Emilia–Romagna e dell’Unione Europea". Il direttore Alberto Zattini rimarca come le attività economiche nei comuni montani siano spesso "un punto di aggregazione importante per le comunità e la proposta di legge è uno strumento di riequilibrio territoriale e giustizia verso le comunità locali".

"La bozza in questione è ambiziosa – rimarca Rosaria Tassinari – e contribuisce ad accendere un faro sulla situazione dei piccoli paesi montani, con una popolazione anziana che fatica a spostarsi. I servizi di prossimità presenti sono non solo un elemento di coesione sociale, ma anche un presidio in grado di intercettare fragilità e problemi quotidiani. Sono centinaia le imprese presenti e già nel 2023 avevo presentato un disegno di legge che è in fase di valutazione parlamentare: spero che nell’arco di qualche mese possa diventare legge".

Le aziende delle aree montane affrontano condizioni di oggettivo svantaggio rispetto a quelle di pianura e costiere, con difficoltà logistiche e infrastrutturali, costi operativi più elevati per trasporti, approvvigionamenti ed energia, minore accesso a clienti e fornitori, oltre ad una riduzione della disponibilità di forza lavoro. "Inoltre occorre incentivare i giovani imprenditori dei comuni montani – precisa Tassinari –. Consegnerò nei prossimi giorni la proposta di legge a Roma e coinvolgerò, anche grazie all’attività dell’intergruppo parlamentare sulla montagna, i colleghi di altre forze politiche per garantire la prosperità delle comunità locali".

Gianni Bonali