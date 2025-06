La proposta di nozze in canoa: "Così ho chiesto a Julie di sposarmi su magico lago di Ridracoli"

È accaduto sul lago di Ridracoli. Una proposta di matrimonio, pronunciata ed accettata, sulle canoe che scivolano silenziose sulle acque verdi e pulite del lago che si incunea tra le foreste vetuste, patrimonio naturale dell’Umanità protette dal Parco nazionale. I protagonisti di questa bella storia, immortalati dai fotografi Diego e Viviana di LightStudio, sono Marco Schiavone di Lecce e Julie Rossini di Poggio Torriana (Rimini).

Un amore, il loro, nato nell’agosto 2023 in Puglia dove i due si trovavano in vacanza e, nonostante un breve distacco causato dalla lontananza delle sedi di lavoro – lui lavora alla Brembo di Bergamo e lei in una nota catena di supermercati nel riminese – l’amore si è rafforzato e l’idea di una proposta di matrimonio in natura ha convinto entrambi al grande passo.

"Julie è una grande appassionata della natura – dice Marco – e inizialmente sembrava prevalere l’idea di organizzarlo in un lago molto conosciuto come Braies. Io non ero molto convinto visto che è un lago molto frequentato in tutte le stagioni e quindi, in segreto, mi sono messo a pensare ad un luogo perfetto. Grazie ai suggerimenti e alla collaborazione di un grande amico come Davide ‘Duccio’ Parlagreco, siamo arrivati a Ridracoli, dove l’acqua del lago, le foreste, le montagne, i silenzi creavano l’ambiente giusto".

Così Marco ha prenotato i fotografi, non prima di aver chiesto il permesso ai gestori di Outdoor Romagna Asd, che gestiscono il servizio di canoe a Ridracoli "All’inizio pensavamo a uno scherzo – precisano Filippo Amadori ed Enrico Volpe – poi abbiamo capito che Marco faceva sul serio e gli abbiamo dato il nostro benestare. Siamo abituati a tante richieste originali, ma questa le superava tutte e siamo felici per loro che si sono promessi in matrimonio proprio sulle acque di Ridracoli, che è diventato il palcoscenico naturale del nostro lavoro sempre più richiesto ed apprezzato dagli appassionati e dai principianti che si avvicinano a questo sport".

Con i permessi, i fotografi a disposizione e dopo aver acquistato l’anello, a Marco serviva solo l’effetto sorpresa per stupire la sua amata. Grazie all’aiuto di Duccio, Marco ha finto di scontrarsi inavvertitamente con l’amico del cuore che gli ha passato la scatola con l’anello posizionandola tra la canoa e l’acqua. "Ho tenuta stretta la scatola sempre a pelo d’acqua, ho dato il segnale ai fotografi che facevano finta di fotografare il paesaggio, ho fatto chiudere gli occhi a Julie, ho preso la scatola bagnata e il resto lo vedete dalle belle foto – racconta Marco –. L’effetto sorpresa ha funzionato alla perfezione e il bacio è stato intenso".

"Ridracoli per noi resterà sempre un posto magico – concludono Julie e Marco –. Ritorneremo quanto prima. Adesso pensiamo al matrimonio che dovremmo celebrare nel settembre del prossimo anno".

Oscar Bandini