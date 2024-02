La protesta dei genitori: "Fasce orarie in base ai contratti di lavoro: modalità inaccettabile"

I cambiamenti sono previsti per il prossimo anno scolastico: si tratta di alcune modifiche nella gestione dell’orario di ritiro dei bambini che frequentano le scuole materne comunali. La notizia preoccupa diversi genitori e riguarda molti aspetti, primo tra tutti la modalità decisionale, infatti, secondo alcuni di loro, è mancato "un confronto con il coordinamento pedagogico, poiché l’organo non si è mai riunito prima della decisione".

Ma il nodo della questione, di base, riguarda soprattutto gli orari pomeridiani: ad oggi i genitori che sceglievano di fruire del servizio, infatti, potevano ritirare i figli in qualunque momento dalle 16.15 alle 18.30, mentre ora andranno a crearsi due finestre temporali che saranno assegnate in base agli orari di lavoro dei genitori; la prima va dalle 16.15 alle 16.45 e la seconda dalle 17.30 alle 18.30.

"Il servizio pomeridiano rappresenta un elemento fondamentale per noi genitori – commentano alcuni di loro, firmatari di una lunga lettera aperta –. Concordiamo sulla necessità di stabilire delle priorità d’accesso al servizio, ma è inaccettabile che l’ammissibilità sia valutata unicamente sulla base del contratto di lavoro. Il contesto lavorativo moderno è caratterizzato da orari flessibili, mobilità e richieste di straordinari. Inoltre, questo approccio mette in difficoltà quei lavoratori che svolgono turni o mansioni faticose e potrebbero trarre beneficio da un adeguato riposo prima di dedicarsi alla famiglia".

Un’ulteriore contestazione dei genitori riguarda il riposino pomeridiano: le modifiche al regolamento, infatti, andranno ad abolirlo dai 4 anni in su. "Questa variazione – lamentano i genitori – va contro la qualità del servizio offerto e manca di qualsiasi fondamento pedagogico. Si ipotizza che alla base di tale decisione possa esserci il sovraffollamento delle scuole durante l’orario del riposo, ma se tale problema di sicurezza esiste, è essenziale affrontarlo definendo, se necessario, dei limiti massimi di accesso al servizio del riposo". La lettera prosegue: "L’assessora Paola Casara, durante una riunione della Consulta, ha ripetutamente detto ‘i bimbi non sono pacchi’: è un’espressione offensiva nei confronti di noi genitori, la maggior parte dei quali desidera trascorrere più tempo possibile con i propri figli. Questo approccio unilaterale al cambiamento – questa la conclusione – evidenzia assenza di fiducia verso il sistema e le persone coinvolte, mentre la mancanza di dialogo implica la volontà di non affrontare la discussione in maniera costruttiva".

Le preoccupazioni sono condivise dai gruppi consiliari di Pd, Forlì e Co., Alleanza Verdi e 5 Stelle che, in una nota, precisano come "le giustificazioni frettolose e confuse dell’assessora Casara in sede di consiglio non hanno fugato la preoccupazione per il fatto che nella comunicazione inviata alle famiglie si motivi questo cambiamento sulla base di non meglio precisate finalità di maggiore sostenibilità del servizio in relazione a spazi e risorse umane, una dicitura che lascia intendere che vi siano ragioni di contenimento dei costi invece che di miglioramento della qualità del servizio".

Sofia Nardi