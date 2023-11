La protesta dei taxi. Una ricerca: "Forlì tra le più care in Italia": "Basta, c’è la diffida"

di Maddalena de Franchis

"Abbiamo inviato una lettera di diffida, tramite pec, alla testata che ha pubblicato la classifica. Questa notizia è l’ennesimo colpo inferto alla reputazione della nostra categoria: siamo vittime di una vera e propria caccia alle streghe". Non ci stanno, i tassisti di Forlì, a vedere la loro città ai vertici della poco invidiabile graduatoria – pubblicata nei giorni scorsi dal Sole 24 Ore in base a dati forniti dall’Autorità di regolazione dei trasporti – dei centri urbani più esosi per le corse brevi in taxi: Forlì si piazza a un soffio dal podio, dopo Ferrara, Taranto e Torino.

A farsi portavoce della categoria è il tassista forlivese Luca Salpietra, presidente provinciale del sindacato Uritaxi e socio Co.Ta.Fo (Consorzio tassisti forlivesi). "Quando abbiamo letto la notizia non credevamo ai nostri occhi – esordisce Salpietra –. La tariffa pubblicata dal quotidiano è superiore di almeno il 30% a quella che pratichiamo sulla medesima tratta: 16,50 euro, contro i nostri 13".

La ‘corsa standard breve’, utilizzata dal Sole 24 Ore come parametro di riferimento per l’indagine, consiste in un percorso urbano di 5 km, su prenotazione, per una persona senza bagaglio, effettuata alle ore 10 di un giorno feriale e con 5 minuti di sosta. Il quotidiano riferisce che il monitoraggio – che prende in considerazione 43 città con una popolazione superiore a 100mila abitanti – è basato su dati forniti all’Autorità di regolazione dei trasporti dagli enti locali. Va un po’ meglio sulle lunghe percorrenze: per una corsa standard lunga (10 km e 10 minuti di sosta), Forlì scende al 12° posto in graduatoria, con una tariffa media di 24 euro.

"Abbiamo chiesto spiegazioni anche al Comune – prosegue Salpietra – ma gli uffici ci hanno risposto di essersi limitati a comunicare all’Authority la nostra tariffa base: 1,50 eurokm". Com’è avvenuto, allora, il cortocircuito? "In una corsa effettiva possono intervenire diverse variabili, dal traffico nell’ora di punta agli ingorghi causati da incidenti o cantieri aperti. Ma i nostri tassametri sono omologati e soggetti a continui controlli. Escludo ogni possibilità di irregolarità". I tassametri calcolano il costo finale della corsa sommando la tariffa base al consumo e gli eventuali supplementi, come quello notturno o quello per l’eventuale trasporto bagagli.

Da mesi, le auto bianche sono nell’occhio del ciclone delle polemiche, messe sotto accusa soprattutto per la resistenza a incrementare il numero di licenze, come previsto dal cosiddetto ‘decreto Asset’ a fronte delle proteste, sollevate la scorsa estate da cittadini e turisti, per i livelli di servizio inadeguati e l’impossibilità, in diverse città, di prenotare le corse. Salpietra dice la sua: "l’errore, di nuovo, è generalizzare. Non si può trattare Forlì alla stregua di una grande città turistica solo perché ha un aeroporto: il nostro scalo non ha certo il numero di voli e presenze che vantano Fiumicino o Linate. Implementare del 20% le licenze è un’esagerazione e il Comune lo ha capito, tant’è che metterà probabilmente a bando una sola licenza, anziché 4, come imporrebbe il decreto". Oggi sono 28.

Un altro tema che ha diviso l’opinione pubblica è stato, nei mesi scorsi, il pagamento con bancomat, che molti tassisti sarebbero restii ad accettare. Anche in questo caso il tassista è categorico: "Tutti abbiamo il pos e siamo tenuti ad accettare il bancomat. A chi si lamenta per non averlo potuto utilizzare dico: scendete senza pagare e segnalatelo al nostro consorzio, trovate i contatti sono sul nostro sito. Sono questi colleghi a ledere la professionalità della categoria".