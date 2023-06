La protesta delle pale La Mille Miglia bloccata dai manifestanti Ma c’è chi non ci sta

Stivali, pale, magliette infangate. Sono almeno duecento le persone che, ieri, hanno risposto all’appello e si sono disposte lungo il tragitto della Mille Miglia, nei quartieri interessati dall’alluvione. L’appuntamento era a Porta Schiavonia, ma in realtà i manifestanti si sono sistemati già dall’altezza del McDonald’s. Non è, questo, né l’unico, né il più significativo degli imprevisti: mentre il flash mob era inizialmente pensato come un modo pacifico per richiamare l’attenzione sull’emergenza ancora in corso, sono stati diversi – una trentina – coloro che hanno trasformato la manifestazione in un’accesa protesta.

C’è chi, al passaggio delle auto d’epoca, ha brandito la pala urlando "vergogna", "venite qua a spalare il fango", "noi non abbiamo più un’auto e voi venite qua con la vostra?". Altri ancora, invece, hanno bloccato il passaggio: all’arrivo di ogni mezzo sono scesi in strada e hanno impedito il passaggio gridando "non dovevate venire".

Dentro gli abitacoli molti i volti attoniti: alcuni dei conducenti, stranieri, non sanno nulla dell’alluvione e non capiscono la protesta. Uno dei manifestanti si ferma, allora, e spiega con calma: "Noi stiamo ancora lottando con il fango, non abbiamo più nulla, qualcuno non ha nemmeno una casa in cui tornare e il vostro passaggio non era opportuno. Non ce l’abbiamo con voi, ma con le istituzioni: questo non è il momento di far festa". Alcuni conducenti abbassano la testa, qualcuno si dice dispiaciuto, mentre altri pigiano sull’acceleratore e passano oltre in un rombo.

Anche tra i manifestanti l’atmosfera si scalda e scoppia anche qualche litigio: molti di loro avrebbero voluto portare avanti un flash mob pacifico e si sentono traditi da chi, invece, ora si scaglia con rabbia contro le auto (alcuni di questi ultimi non sono forlivesi, ma volontari che hanno preso a cuore la causa). "Noi non ce l’avevamo con le auto, volevamo solo farci vedere, far conoscere la nostra condizione. Eravamo qui per salutare la Mille Miglia e non vorremmo che passasse un messaggio sbagliato". Intanto la manifestazione va avanti, tra grida, altoparlanti e canzoni: un’altra è prevista già stasera alle 18.30 di fronte al Municipio, "per confrontarci sulle criticità nella gestione, per avere risposte chiare e per una ricostruzione trasparente".

Sofia Nardi