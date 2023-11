La protesta di studenti e lavoratori. In 500 in piazza contro il governo

"Adesione alta allo sciopero", affermano i sindacati, commentando la giornata dell’astensione generale di ieri indetta da Cgil e Uil. Diversi i settori interessati alla manifestazione: trasporti, scuola, università, Afam, ricerca e formazione professionale, poste, amministrazioni pubbliche, sanità, igiene ambientale, comparto socio-sanitario-assistenziale e le categorie interessate dai servizi essenziali, tra cui gli appalti, la somministrazione e i precari; il dato, dichiarano i sindacati, "incoraggia così anche i comparti che sciopereranno il 24 novembre".

A Forlì, in piazza Ordelaffi davanti alla prefettura, sono state stimate circa 500 persone che hanno detto il loro ‘no’ alla legge di bilancio e lanciato l’appello al Governo per dare risposte su salario, fisco, pensioni e tutela dei servizi pubblici universalistici. Ai lavoratori che si sono ritrovati in presidio si sono aggiunti anche studenti e studentesse che hanno attraversato le vie della città in corteo per denunciare "i costi troppo alti di accesso allo studio e affitti per i fuorisede che mettono in discussione un altro principio cardine del paese: il diritto allo studio". Molti interventi hanno sottolineato l’emergenza salariale, il dramma della precarietà e richiamato l’importanza di interventi per garantire la sicurezza sul lavoro.

"A sei mesi dalla catastrofe alluvionale che ha colpito la nostra terra, la piazza si è commossa e ha chiesto con forza che il Governo mantenga la promessa del ristoro al 100% dei danni per le famiglie e le imprese". Venerdì 24 novembre Cgil e Uil torneranno in piazza: sono state proclamate 8 ore di sciopero nazionale con manifestazione a Cesena dove dalla piazza antistante la stazione ferroviaria partirà alle ore 9.30 un grande corteo di tutti i territori della Romagna che si concluderà in piazza del Popolo.