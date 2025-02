La protesta di una disabile : "Io, invalida, lasciata da sola nel momento del bisogno"

"Sono rimasta completamente sola per ventiquattr’ore, non mi hanno neppure chiesto come stessi e come avrei fatto fino al giorno dopo". A parlare è Julia Carciumaru, una donna di 43 anni di origini rumene residente a Forlì dal 1993 e affetta, fin dalla nascita, da distonia muscolare che, insieme all’artrosi alla schiena sopraggiunta negli ultimi anni, la costringe a stare a letto tutto il giorno, potendosi muovere solo in carrozzina e in presenza di qualcuno che la assista.

La sua sofferenza inizia venerdì mattina alle 7, quando la madre, la sua unica parente e caregiver, che vive con lei e che l’assiste in tutto, dal pasto all’igiene personale, viene ricoverata d’urgenza a causa di un malore in seguito ad una caduta. Così, la sua unica forma di sostegno sparisce. Julia, riconosciuta disabile al 100% e con pensione di invalidità, telefona immediatamente agli assistenti sociali di Forlì: "Mi hanno liquidata subito. Sono stata ricontattata alle 13, dopo 5 ore di silenzio".

Nel frattempo, rimane a letto senza poter mangiare né usare i servizi igienici. Decide di contattare la comunità rumena ortodossa di Forlì, già a conoscenza della situazione sua e della madre, e del caso si occupa la presidente Liliana Florei, con cui viene trovata una struttura dove Julia verrà portata sabato mattina, la comunità Casa Abbracci di Forlì, in cui è attualmente assistita in tutte le sue necessità. "Quando gli assistenti sociali hanno richiamato, e hanno sentito che avevo trovato una soluzione, hanno chiuso la chiamata e non si sono preoccupati di capire come sarei stata fino alla mattina successiva, quando sono stata effettivamente trasferita", racconta indispettita.

"Quello che io rinfaccio loro è che avrebbero dovuto offrirmi un percorso di sollievo e pagare loro questa struttura, come indicato da una specifica legge del 2008: ma sono stata abbandonata, e questi 90 euro al giorno per i servizi di sollievo a mio favore li sto pagando personalmente", precisa. Julia è categorica: "Io non ho provato a far valere questa legge, né i miei diritti, perché non si può parlare con loro: ai tempi mi rifiutarono anche l’assegno di cura, dicendomi che avrei dovuto assumere una persona che si prendesse cura di me per giustificare i soldi che mi davano".

Ferma la replica da parte del Comune di Forlì, nella figura dell’assessora al Welfare Angelica Sansavini in nome dei servizi sociali: "La situazione è molto attenzionata e l’abbiamo presa in carico non appena Julia e la madre si sono trasferite a Forlì – specifica –. Ogni assistente sociale da noi ha tra i 100 e i 120 utenti da seguire: il fatto che la persona assegnata alla signora sia riuscita ad intervenire nel giro di cinque ore ha quasi del miracoloso, in realtà".

Rispetto a chi abbia trovato l’opzione della Casa Abbracci dove è ora seguita la signora Carciumaru l’assessora sostiene: "Non so esattamente se questa sistemazione sia stata trovata dal Comune o dalla comunità rumena ortodossa, perché le due realtà si sono mosse insieme, parallelamente. Ma se anche l’avesse trovata direttamente la signora è perché basta che lei telefoni e tutti sanno che la sua situazione è seguita".

Sansavini conclude: "Mi rendo conto che gli utenti vorrebbero avere più attenzioni, che nel momento del bisogno si ha la percezione che non venga fatto abbastanza, ma noi siamo tranquilli: lei è guardata e curata e noi facciamo tutto il possibile".