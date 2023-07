La protesta di via Ponte Rabbi "Qui due metri e mezzo d’acqua Senza lavori, il fiume non è sicuro"

di Valentina Paiano

"Siamo stati dimenticati, ci considerano come se qui l’alluvione non fosse mai passato. Abbiamo perso quello che abbiamo costruito per tutta la vita". Sono le parole di Denis Garavini, uno dei residenti di via Ponte Rabbi, a Vecchiazzano, colpito dagli avvenimenti dello scorso maggio.

Le forti piogge hanno travolto campi e appartamenti al piano terra e ancora oggi sono evidenti i segni del suo passaggio: muffa estesa sulle pareti, arredamento infangato e sottosopra, infissi danneggiati. "L’acqua ha raggiunto i due metri e mezzo", aggiunge Garavini. Il piccolo gruppo di case giace poco al di là del sentiero pedonale che porta al parco urbano ‘Franco Agosto’, a ridosso del ponte vecchio e sul rivale del fiume Rabbi. Dopo i tragici avvenimenti alluvionali la golena (zona di terreno pianeggiante compresa fra il letto di magra del corso d’acqua e il suo argine) è ancora ricoperta di limo ormai secco al punto da averne alzato il livello di circa settanta centimetri.

"Abbiamo parlato con i tecnici dell’ex Genio civile chiedendo se fosse possibile fare della manutenzione all’alveo del fiume, per togliere i numerosi alberi e cespugli che lo ricoprono e che costituiscono un pericolo in casi come quelli che abbiamo vissuto pochi mesi fa – afferma Maurizio Gatta, un altro residente –. Non possiamo ricostruire le nostre case se il fiume non viene messo in sicurezza. Rischiamo che in autunno tutto torni come prima".

L’argine ha tenuto ma il rivale risulta in alcuni punti più basso e questo, secondo i residenti, ha causato la fuoriuscita dell’acqua provocando una cascata di circa venti metri che si è riversata nelle case. "Abbiamo chiesto ai periti di abbassare il bacino d’espansione, che ad oggi ha una capacità di contenimento inferiore rispetto a prima, o di alzare l’altezza del rivale – continua Gatta –. Addirittura gli abbiamo proposto di pagare noi la terra che serve per alzarlo ma di fornirci, almeno, i mezzi". Contattato dal Carlino, l’ufficio regionale Sicurezza territoriale e protezione civile (quello che una volta si chiamava appunto ‘Genio civile’) ha preferito non replicare.

"Inoltre, si potrebbe allargare il rivale del fiume dato che il terreno circostante è di proprietà demaniale – spiega Gatta –. Questa porzione di terra è stata ripulita da noi, noleggiando a nostre spese dei bobcat; nessuno se n’era interessato. Quando l’abbiamo spiegato agli esperti ci hanno risposto che dobbiamo abituarci a eventi atmosferici estremi".

Non solo problemi post alluvione: da tempo in via Ponte Rabbi la pulizia della strada e dei fossi è garantita un passaggio a settimana nei primi cento metri di strada mentre per la restante parte, in cui si trovano le case allagate, è assicurato un transito semestrale. "La pulizia ordinaria di questo pezzo di strada la facciamo noi residenti. Chiediamo di non essere lasciati soli ma di agire per tempo anche in questa area, in modo da prevenire altri disastri simili soprattutto in vista dell’inverno", conferma Garavini.

Nel 2015, questa zona è stata interessata da un importante programma di riqualificazione del ministero dell’Ambiente per la realizzazione di interventi urgenti con lo scopo di mitigare il rischio idrogeologico. Tra i lavori previsti, la laminazione delle piene sul Montone nella zona di confluenza del suo principale affluente, appunto il Rabbi. Non sono bastati però questi accorgimenti per contenere la furia del fiume: oggi si contano i danni degli effetti del cambiamento climatico.