La protesta in piazza. I comitati: "Ristori e fiumi, promesse non mantenute". E i Romiti si spaccano

L’arrivo ieri in città di Giorgia Meloni e Ursula Von der Leyen è stato accolto da un gruppo di manifestanti al grido ‘Vergogna’ e ‘Rispetto per la Romagna’, raccolti ai piedi di Aurelio Saffi in una piazza blindata dalle forze dell’ordine. Il presidio si è radunato già a partire da mezzogiorno, un’ora prima rispetto all’arrivo previsto delle autorità; tra i partecipanti una delegazione del quartiere Foro Boario-San Benedetto, duramente colpito dall’alluvione, i cappelli rossi della Cgil e dell’Anpi e i giovani di Fridays for future.

Al sit-in era presente anche un gruppo di cittadini dei Romiti, in dissenso rispetto alla decisione del comitato di quartiere di non partecipare alla manifestazione. Gli alluvionati dei Romiti quindi si spaccano sul tema dei ristori: "Siamo in netto contrasto – spiega Giovanna Di Bartolo, residente del quartiere –, con la decisione del coordinatore Stefano Valmori di non partecipare alla manifestazione. I nostri diritti vanno tutelati, l’alluvione non può avere una connotazione politica. Abbiamo ricevuto solo le briciole finora, non va tutto bene come dicono le istituzioni".

I due punti chiave su cui i presenti hanno insistito sono, appunto, i ristori promessi e mai arrivati dalla struttura commissariale guidata dal generale Figliuolo e la messa in sicurezza dei fiumi. Dealma Girardi, un’altra residente, ricorda con apprensione e sgomento i giorni dell’alluvione: "Viviamo nella costante paura che le piogge invernali gonfino nuovamente le acque del Montone e di ritrovarci ancora sott’acqua. Siamo qui in centinaia per fare pressione sulle istituzioni".

Si riaccendono anche le polemiche sui costi delle luminarie per ‘Forlì che brilla’: "Mentre molti di noi – continua con gli occhi gonfi di lacrime –, erano ancora alle prese con case piene di umidità e danni per migliaia di euro, il centro città splendeva durante le feste di Natale; come se nulla fosse successo. Quei soldi potevano essere spesi diversamente". E ancora: "Che fine hanno fatto i soldi delle donazioni dei privati?".

Tra i manifestanti anche Graziano Rinaldini, candidato ‘in pectore’ del centrosinistra: "Sono qui a titolo personale in quanto alluvionato. Vivo a Forlimpopoli e tutto il piano di terra di casa mia è stato allagato. Mi è ‘esploso’ il pavimento". Alle transenne, che chiudevano l’area del Comune e di palazzo Talenti Framonti, sono stati esposti alcuni striscioni, tra i quali quello della Cgil, anch’essa colpita dalle esondazioni di maggio. Presente Maria Giorgini, segretaria provinciale: "Anche oggi siamo qui al fianco delle persone alluvionate, perché è evidente che dopo otto mesi le promesse fatte non sono state mantenute. Le persone – sottolinea Giorgini – hanno ricevuto al massimo 5mila euro coi Cis e Cas e siamo qui per capirne di più sui ritardi".

Mentre le più alte cariche facevano il punto, in municipio sugli aiuti europei, una pioggia sottile e un freddo pungente sferzavano il gruppo di contestatori, che intorno alle 14, con i cartelloni ormai zuppi d’acqua hanno chiuso gli striscioni per riprendere la via di casa.

Soddisfazione però è stata poi espressa dai rappresentanti dei comitati Alessandra Bucchi, Mauro Mazzotti e Martino Pioggia per il confronto avuto prima in aeroporto con Giorgia Meloni, avvisati dal viceministro Galeazzo Bignani e dalla deputata Alice Buonguerrieri. "Abbiamo trovato grande disponibilità dalla premier e avremo subito un incontro a Cesena – dice Mazzotti del comitato cesenate, oggi l’appuntamento – col tenente colonnello Vincenzo Martella, braccio destro di Figliuolo".