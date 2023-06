La Provincia batte cassa al governo "Cantieri partiti, non blocchiamoli"

di Luca Ravaglia

"Gli interventi sono questi". Il presidente della Provincia di Forlì-Cesena Enzo Lattuca alza dal tavolo un malloppo di fogli zeppi di nomi e di numeri. Quelli che riguardano le aree colpite dall’alluvione e dalle frane nel nostro territorio durante l’apocalisse di metà maggio. È al tavolo della Regione e interviene, insieme alla vicepresidente Irene Priolo e ai colleghi degli altri territori colpiti, con l’intento di porre l’attenzione sul tema più stringente e attuale alle nostre latitudini: reperire i fondi dal Governo necessari a sostenere persone e aziende messe in ginocchio dall’ondata di maltempo senza precedenti.

"Nell’area di Forlì-Cesena – ha commentato Lattuca, esponente Pd, che è anche sindaco di Cesena – abbiamo a che fare con un fronte di frane lungo 50 chilometri lineari che va da Sogliano a Modigliana e che si aggiunge a tutti i danni legati all’alluvione che ha colpito duramente sia Cesena che Forlì. Parliamo di problemi molto seri che dobbiamo risolvere in fretta. Abbiamo subito aperto dei cantieri, ma i fondi sono già finiti. Non possiamo fermarci, perché dobbiamo dare risposte a chi vive e lavora qui". Previene l’obiezione mossa dal ministro Nello Musumeci e da altri esponenti di Fratelli d’Italia: "Certo, non abbiamo sul tavolo cifre precise nei dettagli, ma l’ordine di grandezza è certamente corretto. Degli 8 miliardi e 800 milioni di euro che sono stati quantificati in tutta la regione, ne chiediamo urgentemente 1,8, legati agli interventi già eseguiti e a quelli in corso che non possono essere rinviati. Non si riesce a versare tutto subito? Non importa, partiamo da 500 milioni, un miliardo: l’importante è non fermarsi".

Lattuca, come d’altra parte i colleghi presenti, ha rimarcato che si stratta di fondi che vengono assegnati a rimborso di interventi e progetti determinati e ben tracciabili, dunque non ci sarebbe il rischio dello sperpero di denaro pubblico. Il miliardo e 800 milioni di euro servirebbe a coprire quasi 6mila interventi in somma urgenza necessari in tutta la Regione. La nostra Provincia, fortemente colpita sia in montagna che in pianura, è quella che ha chiesto l’ammontare maggiore di risorse: 761 milioni di euro da spalmare in 1.694 gli interventi urgenti che riguardano il ripristino di infrastrutture e servizi pubblici. Di questi, 197 sono già terminati (per 2,6 milioni di euro), 514 sono in corso (per 68,8 milioni di euro) e 959 ancora da attivare (per 671,2 milioni di euro), mentre i restanti 24 (18,3 milioni di euro) in fase di valutazione. La quota di interventi in capo ai comuni ammonta complessivamente a oltre 410 milioni di euro, 136 dei quali sono destinati a risolvere l’isolamento o rilevanti criticità d’accesso a centri abitati. Prima le persone malate, poi gli altri, poi le attività economiche. "Non possiamo permetterci di portare foraggio agli animali con gli elicotteri. Gli interventi di esercito e vigili del fuoco vengono coperti da questi plafond".

Tornando invece all’importo complessivo quantificato di 8,8 miliardi, quasi la metà (oltre 4,3 miliardi) riguarda interventi su fiumi, strade e infrastrutture pubbliche. "È vero – ha chiuso Lattuca –, in certi ambiti, soprattutto per quanto riguarda i danni ai privati, potrebbero esserci delle future variazioni, ma avere fondi solo quando ogni virgola non sarà definita, significherebbe bloccare tutto. E paralizzare il nostro territorio".