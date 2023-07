La Provincia mette mano alle strade Lavori da 1 milione e 700mila euro

Estate di cantieri sulle nostre strade. Da questa settimana fino alla metà di agosto verranno realizzati lavori di manutenzione straordinaria per 1 milione e 700mila euro su dieci strade provinciali del Forlivese. I numerosi interventi in cantiere riguardano sia viabilità danneggiate dal maltempo, ma anche quella non compromessa da frane ed era oggetto da tempo della programmazione per il 2023 da parte della Provincia di Forlì-Cesena. In molte delle strade le prime asfaltature sono state fatte prima dell’alluvione e ora riprendono le manutenzioni programmate. Si tratta fra l’altro dei primi interventi stradali della Provincia dopo quelli effettuati per l’emergenza.

I lavori coinvolgono la Provinciale n. 2 ’Cervese’, con interventi di ripristino dei cedimenti della pavimentazione stradale, nel tratto fra il centro abitato di Forlì e Casemurate. Altri cantieri sulla Bidentina (Provinciale n. 4): dal km 72 al km 69 (tratto Ricò-Cusercoli) e nei pressi di Carpena; operai al lavoro anche sulla ’52’, fra Villafranca e San Giorgio, nella zona compresa tra Roncadello e via Zampeschi.

Passiamo poi alla Lughese, dove invece gli allagamenti furono significativi anche per l’esondazione del Cer. In questo caso il cantiere opererà nel tratto presso via XIII Novembre, in direzione Russi.

Altri lavori vicino a Villagrappa (Provinciale 27) per gli ammaloramenti del manto stradale nel tratto che porta alla via Emilia; poi sulla Sant’Andrea (Provinciale 106) tra la frazione La Caserma e il cavalca-autostrada. Interventi in collina fra Cusercoli e Voltre e sulla Provinciale 20 ’Tramazzo-Marzeno’ nel pezzo che intercorre tra il confine con la provincia di Ravenna e il centro abitato di Modigliana. Infine altri lavori sulla provinciale 3 del Rabbi per messa in sicurezza, dal km 40 al 44.

Dice Enzo Lattuca, presidente della Provincia: "Abbiamo lavorato ininterrottamente per ripristinare i collegamenti, con interventi temporanei di somma urgenza, anticipando risorse per oltre 4 milioni. Ci sono ancora 485 dissesti e almeno 22 situazioni di interruzione o di forte limitazione alla circolazione di tratti stradali su 106 strade provinciali, per 1.015 km".

Aggiunge Daniele Valbonesi, consigliere provinciale con deleghe alla viabilità del Forlivese: "Con un costante confronto con i Comuni, pur consapevoli del lavoro epocale che ci attende per la ricostruzione insieme alla struttura commissariale, abbiamo messo in campo un piano di manutenzioni ’ordinarie’ delle strade perché assolutamente necessarie seguendo i criteri della pericolosità e dell’intensità del traffico".