La Provincia: "Siamo preoccupati per il Pnrr e i tempi"

All’incontro con Curcio c’erano, per la provincia di Forlì-Cesena, vari sindaci (nella foto): Gianni Ravagli (Tredozio), Ilaria Marianini (Santa Sofia), Jader Dardi (Modigliana), Francesca Pondini (Galeata), Tania Bocchini (Sogliano), Sara Bartolini (Roncofreddo) e Roberto Cavallucci (Meldola). Bartolini e Cavallucci sono anche consiglieri provinciali delegati alla viabilità: "È necessario fare incontri comune per comune per aiutare i comuni più piccoli. Abbiamo anche espresso preoccupazione per il Pnrr e per il rispetto dei tempi. Le strade provinciali sono fondamentali per chi vive e lavora nei territori collinari e montani". Sogesid e Consap sono i gestori dei progetti di ricostruzione in Provincia per oltre 160 milioni di euro.