La Pubblica Assistenza si rialza: "Ripartiamo grazie ai volontari"

Come una fenice che risorge dalle ceneri, la Pubblica Assistenza città di Forlì ha festeggiato, nella suggestiva cornice dell’ex chiesa di San Giacomo, il ritorno alla normalità dopo l’alluvione di maggio. L’associazione di volontariato, convenzionata con l’Ausl, si dedica principalmente ad aiutare le famiglie che affrontano malattia o disabilità: si occupa di trasporti sanitari o sociali e organizza varie iniziative per solidarietà. Purtroppo la sede di via Schio, nel quartiere di San Benedetto, ha subìto ingenti danni. Dal pomeriggio festoso di sabato, però, l’emergenza può dirsi alle spalle.

"Abbiamo perso un Doblò – spiega Sebastiano Calpona, direttore sanitario dell’associazione –. E poi le divise, i computer. I muri di cartongesso sono tutti da rifare. Se ripenso a quei giorni ho ancora i brividi. Le ambulanze hanno avuto danni contenuti, questo ci ha permesso di rimanere fermi solo pochi giorni per poi tornare di nuovo in funzione per il bene della città. Ce l’abbiamo fatta solo grazie all’aiuto dei donatori, dei nostri volontari e dipendenti e delle istituzioni".

La Pubblica Assistenza è nata a Forlì nel 1992, dalla già esistente Croce Verde, grazie alla volontà di Sandra Baldi e Sergio Valdifiori, due forlivesi che hanno permesso di innescare un volàno che oggi fa girare 50 volontari e sei dipendenti. "Non siamo solamente persone – continua Calpona –, abbiamo anche mezzi di soccorso, possiamo contare su quattro ambulanze addette al traporto di pazienti in convenzione con l’Ausl Romagna e due doblò con pedane per la movimentazione di persone fragili. Ma non solo, entriamo nelle scuole per fare formazione agli studenti e organizziamo corsi di primo soccorso per la cittadinanza. Infine, doniamo strumenti salva-vita come il defibrillatore".

Sabato erano tutti schierati, all’ombra del San Giacomo, i volontari con la divisa d’ordinanza arancione, come un’unica grande famiglia: "Ognuno di voi, qui, ha un valore incommensurabile – sottolinea emozionato il direttore sanitario – perché la Pubblica Assistenza copre un vuoto del servizio sanitario che purtroppo diventa sempre più grande. La nostra è una realtà sensibile al sociale e non può dimenticarsi quello che ha ricevuto in quei terribili giorni di maggio, quindi abbiamo deciso di donare 5.000 euro al Comune di Tredozio duramente colpito dal terremoto di qualche settimana fa".

Dopo la benedizione di don Davide Brighi al nuovo Doblò, che va a sostituire quello colpito dall’alluvione, è stato consegnato un dono a tutti i sostenitori che si sono prodigati per aiutare l’associazione nei difficili momenti di maggio; una ceramica a forma di quadrifoglio che simboleggia speranza, fede, amore e fortuna. Oltre ai donatori storici della città, come il Gruppo Zoli e l’industria Fiorini, anche la Croce Bianca della Liguria, il caseificio Quattro Madonne di Piacenza, il Gruppo Editoriale Libertà e l’Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze. "A voi va il nostro più grande ringraziamento – chiosa Daniele Mezzacapo, vicesindaco di Forlì –, siete stati colpiti direttamente dal diluvio ma vi siete fin da subito attivati per tornare operativi e far fronte al dramma che stava colpendo la città. Il vostro impegno nelle emergenze quotidiane è fondamentale e il nuovo Doblò vi metterà in condizioni di lavorare di nuovo al meglio".