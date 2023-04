La Quadrelli pronta alla sfida elettorale

di Oscar Bandini

La lista civica ‘Galeata Futura – Apriamo le porte al cambiamento. Sara Quadrelli sindaco’ si presenta scegliendo come sfondo per la foto di gruppo l’antico Palazzo Pretorio e la via intitolata a Ferdinando Zannetti, il patriota chirurgo che salvò Giuseppe Garibaldi dopo la ferita nello scontro in Aspromonte. Una squadra di dieci persone in perfetta parità di genere, con la prevalenza di giovani a partire dalla candidata sindaca Quadrelli, che lavora come educatrice in una struttura socio-educativa di Galeata.

Non mancano però candidati che hanno già avuto una precedente esperienza amministrativa come Donatella Nuti, ex assessore che ritorna dopo dieci anni a "impegnarsi per cercare di recuperare un senso di appartenenza alla comunità di Galeata". Così come Maurizio Lippi già consigliere comunale, perito agrotecnico, consulente tecnico nel settore agricolo e in particolare per i sistemi di recupero delle biomasse presso aziende in Venezuela, Usa e Perù.

A rappresentare il borgo di Pianetto Gilberto Gardini, pensionato con esperienza lavorativa in una forza di polizia, ora volontario molto presente nelle Pro loco di Galeata e di Borgo Pianetto; e poi Irene Zazzeri, da pochi mesi in pensione e già dipendente della Cna Associazione territoriale di Forlì-Cesena. Invece per Strada San Zeno troviamo in lista Sandro Villa, da oltre vent’anni impiegato presso una casa editrice a Forlì specializzata nella circolazione stradale.

La più giovane del gruppo con 23 anni è Maria Celesta Giovannini, maestra all’Istituto Comprensivo di Civitella, collaboratrice al doposcuola di Galeata e socia della Pro loco Galeata Aps. Si prosegue con Federico Galeotti perito elettrotecnico, dipendente di Romagna Acque al servizio manutenzione, ed Ettore Zannotti, laureato in scienze infermieristiche, al lavora presso l’Ausl Romagna a Forlì, volontario con Misericordia di Galeata e Pro Loco, frontman della band Azimut.

Infine Ghizlane Rahioui, nata in Marocco, laureata in Scienze Internazionali e Diplomatiche con successiva laurea magistrale in Scienza dell’amministrazione; esperienze di tirocinio presso la prefettura di Forlì-Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale; volontaria presso la Misericordia di Galeata, è impiegata alla Bcc Ravennate Forlivese e Imolese, filiali di Santa Sofia e Galeata.

"Nella squadra c’è un giusto bilanciamento tra esperienze e rinnovamento – chiarisce la candidata sindaco Quadrelli –. I giovani rappresentano il futuro della comunità, ma servono anche le competenze professionali e amministrative. Tra le priorità del programma la ricomposizione di una comunità ora divisa, garantendo inoltre la presenza costante in Comune per ascoltare le esigenze dei cittadini. Un programma ampio il nostro, che tiene conto anche delle due frazioni di Pianetto e San Zeno e che punta a dar vita a una amministrazione trasparente puntando a valorizzare il settore del turismo e della cultura e rilanciando le attività artigianali, commerciali e produttive. Infine una attenzione particolare ai servizi alla persona – conclude –, perché le difficoltà dopo il Covid e la crisi economica hanno messo in difficoltà anziani e famiglie con bambini".