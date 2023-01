"‘La quercia dei tigli’ un sogno realizzato"

di Sofia Nardi

Un agriturismo alle porte della città, ma immerso nel verde: è stato inaugurato l’8 dicembre e ha cominciato ad operare nei giorni di Natale, la struttura ‘La quercia dei tigli’, in via Mangella a Vecchiazzano. L’agriturismo comprende due monolocali e tre bilocali, tutti completi di cucina, bagno e tutto il necessario per vivere come a casa propria. A gestire questa nuova struttura ricettiva sono Nelide Ciaramella e il marito Pio Guerrini.

"Io sono coltivatrice diretta – spiega Nelide –. Nei nostri terreni abbiamo ulivi, mandorli e albicocchi. Mio marito, invece, è agente immobiliare, titolare dell’agenzia ‘Dama’. Già da tempo ci arrivavano richieste specifiche: vedendo che avevamo un’azienda, le persone ci contattavano per chiedere se dessimo anche la possibilità di soggiornare. Così ci è venuta l’idea di dare vita a un agriturismo". La maggior parte delle richieste arrivava, in particolare da chi aveva bisogno di risiedere vicino all’ospedale.

"Noi siamo davvero vicini al Morgagni-Pierantoni, anche se siamo in piena campagna – continua Nelide –. Siamo anche a pochi chilometri dall’Irst, infatti sono arrivate pure prenotazioni da familiari di pazienti: in questo modo avranno l’opportunità di trascorrere un soggiorno tranquillo pur dovendo rispondere a necessità mediche. Non solo: siamo vicini alle terme di Castrocaro e in un’ottima posizione per intraprendere escursioni a piedi o in bicicletta".

I primi ospiti sono già arrivati in struttura: "Abbiamo affittato le prime due camere – prosegue la titolare – e abbiamo molte prenotazioni per questo mese di gennaio da parte di persone che arrivano da ogni parte d’Italia e non solo. Avevamo fissato un appartamento anche per una persona che doveva arrivare dagli Stati Uniti, ma che poi ha dovuto disdire a causa delle tempeste di neve che infuriano in questi giorni".

La struttura, per ora, offre solo l’alloggio, ma in estate si faranno serate a tema in cui sarà possibile anche cenare con prodotti del territorio. Non solo: è in programma anche la realizzazione di una piscina e di un parco giochi per bambini (tutti gli appartamenti, comunque, dispongono di un cortiletto privato). "Abbiamo aperto in un momento difficile, lo sappiamo – va avanti Nelide –. Abbiamo costruito da zero la struttura, badando che fosse anche sostenibile dal punto di vista ecologico, infatti abbiamo optato per l’installazione di pannelli solari fotovoltaici che ci consentono l’autonomia energetica. In questo periodo i prezzi delle materie prime sono lievitati e abbiamo speso molto più di quello che avevamo messo in conto, eppure ci siamo voluti buttare: questo agriturismo, per noi, è la realizzazione di un sogno". Lei stessa gestisce in prima persona i contatti coi potenziali clienti (info 392.9394246).

All’inaugurazione hanno preso parte anche diverse autorità locali, tra le quali il sindaco Gian Luca Zattini e il vescovo Livio Corazza.