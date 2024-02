La Ravegnana fra assenza di fondi e bocciature

In realtà risulta che la fase tecnica per il completamento del progetto della ‘rinnovata’ Ravegnana nei suoi vari punti, come ad esempio la circonvallazione di Coccolia, stia proseguendo. Come già detto e come ufficializzato dall’assessore regionale Corsini, al momento però i soldi per aprire i cantieri non ci sono. Anas fra l’altro a Forlì sta procedendo ai primi lavori per il tanto importante quanto costoso terzo lotto della tangenziale, quindi non si può certo dire che siamo dimenticati o trascurati. Però quello della Ravegnana adesso è un caso vero e proprio: venti chilometri di strada da riqualificare sembrano essere un’ìmpresa più difficile che il ponte sullo stretto di Messina. L’idea di tornare indietro e puntare su un’opera diversa, come quella ad esempio che indica lei, caro Franco? Magari, ma non penso sia assolutamente possibile, a meno di gettare nel bidone anche i milioni spesi nel frattempo per progettare la riqualificazione del tracciato attuale. Proprio pochi giorni fa, fra l’altro, il capogruppo in Regione di Rete Civica, Marco Mastacchi, visti i lavori mai iniziaiti ha proposto una risoluzione per la realizzazione di una Ravegnana bis. La commissione Territorio e Ambiente della Regione però ha respinto la risoluzione in quanto "la strada statale in questione è di competenza di Anas, quindi la gestione ricade sul governo". Punto e a capo.