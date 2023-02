La Regione: "Pieno appoggio ai vostri progetti culturali"

Cantieri aperti, o perlomeno pronti ad aprire, e progetti culturali che cambieranno il volto di diversi luoghi della cultura cittadina. Parliamo di quello che l’assessore alla cultura Valerio Melandri ha chiamato con l’acronimo ‘Mars’: il palazzo del Merenda, palazzo Albertini, palazzo Romagnoli e i musei San Domenico. L’assessore regionale alla cultura, Mauro Felicori, e la soprintendente di Ravenna Federica Gonzato hanno preso parte a una visita ai luoghi che saranno oggetto di riqualificazione. A fare loro da cicerone c’erano l’assessore Melandri, e i dirigenti del servizio cultura e lavori pubblici, Stefano Benetti e Gianluca Foca.

"La Regione ha grande interesse a valorizzare e far conoscere i progetti e i patrimoni librari e museali dei territori – ha dichiarato l’assessore regionale Mauro Felicori (nella foto con Valerio Melandri) –. Forlì vanta un ricco ventaglio di istituzioni museali dedicate alla cultura e alle belle arti e, in questi anni, ha dimostrato grande sensibilità e un impegno progettuale importante per fare della cultura un prodotto alla portata di tutti. Di questo, non possiamo che esserne felici rimarcando il nostro pieno appoggio". Come noto, i lavori per la biblioteca comporteranno lo spostamento della sezione moderna a palazzo Romagnoli. Dal quale la collezione Verzocchi sarà spostata: la nuova casa sarà palazzo Albertini. Mentre il San Domenico vede partire i lavori per il quarto lotto, quello che prevede lo spostamento dell’Ebe di Canova, un museo archeologico e un ristorante. Nei vari cantieri sono previsti fondi del Pnrr ma anche – appunto – della Regione.

Nel quadro dei lavori in corso spiccano senz’altro quelli che vedono protagonista l’ex Gil, pronta a diventare la nuova ‘casa della musica’ forlivese: un progetto che è appena stato ritenuto idoneo dal ministero della cultura per il concorso ‘Art bonus 2023’. Con i suoi 272mila euro già raccolti tra la metà del 2021 e il 2022 e un impegno decennale di future donazioni, il progetto è in compagnia di soli altri 33 in tutta la regione, "dei quali 7 nella nostra provincia – sottolinea Melandri –. L’accettazione non era affatto scontata". L’ex Gil è nella sezione ‘Beni e luoghi della cultura’. Al momento è in corso la prima fase del contest. "È un trampolino di lancio straordinario per far conoscere a più persone possibili le eccezionali caratteristiche storiche, artistiche e architettoniche di questo viale. Soprattutto, è un’occasione da non farsi sfuggire nella corsa a Patrimonio dell’Umanità Unesco". Fino alle 12 del 21 febbraio il progetto dell’Ex Gil si può votare sulla piattaforma https:artbonus.gov.itconcorso2023.