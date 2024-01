La replica di Alessandra Bucchi: "A oggi non esiste nessuna lista. Ho parlato con tutte le istituzioni"

La presenza tra i firmatari dell’associazione ‘Rinnova Forlì’ della presidente del comitato unitario ‘Vittime del fango’ Alessandra Bucchi (oltre che del portavoce Michele Fiumi) ha suscitato diverse reazioni: il rappresentante del quartiere Romiti Stefano Valmori ha parlato del pericolo di "strumentalizzazione del dramma degli alluvionati e screditamento del lavoro dei volontari". Mentre Albert Bentivogli, vicecapogruppo della Lega in consiglio e componente della Commissione Alluvione, afferma che "ora il comitato non può più rappresentare gli alluvionati in qualità di associazione libera", ricordando che "le associazioni nate nei momenti successivi all’evento si sono sempre dichiarate apolitiche e apartitiche". E conclude: "Dovrebbero vergognarsi e chiedere scusa a tutti i forlivesi presi in giro da questa premeditata e strumentale campagna elettorale".

A mettere un freno al dibattito (o quantomeno a provarci) arrivano le parole della stessa Alessandra Bucchi, rese con una dichiarazione scritta: "Ho sì partecipato a un incontro per l’eventuale costituzione di una associazione culturale/politica ma, ad oggi, non si è deciso di formare alcuna lista politica né tanto meno si è valutata alcuna candidatura, né l’appoggio ad alcun candidato sindaco". L’associazione, nata in clima elettorale, si è presentata nei giorni scorsi come una possibile lista civica di orientamento centrista, che critica la giunta Zattini. Potrebbe però appoggiare il centrosinistra.

"Poiché ho ritenuto che l’incontro sia stato organizzato con l’intenzione di effettuare un percorso volto a un confronto aperto sui bisogni della città e sulle soluzioni che si possono prospettare, ho deciso di partecipare", spiega Bucchi. Che riferisce "l’intenzione di ascoltare quanto detto e di effettuare una successiva valutazione". Secondo la presidente delle ‘Vittime del Fango’ è prematuro pensare a un ingresso nel panorama politico cittadino. Anche se non sembra essere escluso dal ventaglio di possibilità: "Mi preme precisare che le persone che hanno sottoscritto l’appello non hanno dato vita a nessuna lista civica o partito, ma hanno condiviso la necessità di generare future idee finalizzate a far incontrare mondi diversi per stimolare una piattaforma programmatica da attenzionare alla politica cittadina, con l’obbiettivo di un futuro migliore per il nostro territorio".

Bucchi tiene, inoltre, a precisare che "né in passato, né ora la mia attività di presidenza del comitato unitario Vittime del Fango" è stata ed è collegata ad uno schieramento politico. "Non c’è da parte mia alcun interesse personale e il mio operato è stato sempre improntato alla tutela di tutti gli alluvionati di Forlì e dell’intera Regione colpita dai tragici eventi. Tra l’altro non mi sono mai sottratta ai confronti con tutte le istituzioni onde cercale la miglior tutela possibile per le vittime di questa enorme tragedia".

La presidente, di fatto, ha preso parte a innumerevoli incontri: con l’amministrazione comunale, con la Regione, con il commissario alla ricostruzione Figliuolo e, appena due settimane fa, anche con la premier Giorgia Meloni.

La risposta di Alessandra Bucchi si chiude con una stoccata rivolta proprio comitato di quartiere dei Romiti, guidato da Valmori, che ha sempre scelto di non prendere parte ai sit-in e ai cortei: "Gli alluvionati in piazza e alle manifestazioni mi hanno visto accanto a loro, dovrebbe ricordarsene chi invece non c’era affatto".

In serata, anche Michele Fiumi è intervenuto "in rappresentanza della costituenda ‘Rinnova Forlì’": l’adesione, scrive, è "a titolo individuale". E, spiega, "al momento si tratta solo di uno sforzo per unire uomini e donne, provenienti da mondi diversi, pronti a stimolare le forze politiche della città al fine di elaborare una piattaforma programmatica moderata, liberale e riformista che fa riferimento a Renew Europe" (si tratta del movimento politico che si presenterà alle elezioni europee e che vede come massimo rappresentante il presidente francese Emmanuel Macron). "Rigettiamo perciò ogni strumentalizzazione atta a screditare i partecipanti appartenenti al comitato degli alluvionati e in particolare la presidente Alessandra Bucchi, rea secondo alcuni di esprimere libere idee sul futuro della città ancora ferita dagli eventi dell’alluvione".

