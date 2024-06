La replica di Di Maio: "Cattiveria gratuita. Rivendico le amicizie, non avrò ruoli politici"

"Un attacco personale dettato da cattiveria gratuita". Così Marco Di Maio – ex segretario e deputato Pd, poi in Italia Viva, parlamentare dal 2013 al 2022 – reagisce alla lettera dei 26 "iscritti e simpatizzanti di Italia Viva" che, premette, "conosco tutti". E sostiene che non ci sia nulla di segreto in ciò che è avvenuto: "Ho detto chiaramente cosa pensavo delle amministrative a Forlì, sia in pubblico che in privato a chi me l’ha chiesto. Che sia amico di Zattini è cosa nota e pubblica da oltre dieci anni. Vicini è legato alla mia famiglia da decenni: mi visitò la prima volta nel 1986 quando avevo 3 anni. Abbiamo battuto insieme ogni angolo della provincia nel 2020 quando era candidato alle Regionali per Bonaccini; abbiamo fatto 58 dirette social durante la pandemia con decine di migliaia di persone che ci hanno guardato".

E, sottolinea, "oggi sono un privato cittadino e non rinuncio certo alle mie amicizie, che anzi rivendico e ribadisco, per compiacere qualcuno". Di Maio ci tiene a sottolineare che "non faccio politica da ottobre 2022, non ho ruoli politici e non ambisco ad averne". Pertanto, "in questo attacco di politico non c’è nulla, è solo cattiveria gratuita che non tollero più, perché colpisce nel profondo la mia famiglia. Lascino in pace la gente perbene e provino a fare politica con rispetto, come altri fanno con loro. Se ne sono capaci".

Si dicono soddisfatti della scelta di Vicini i vertici locali di Italia Viva, Leonardo Gallozzi, presidente del partito nel Forlivese, e Tommaso Pirini presidente provinciale. Gallozzi è anche candidato consigliere nella lista civica Forlì Cambia a sostegno di Zattini: "Siamo lieti che abbia compreso e condiviso lo spirito civico che anima anche il nostro impegno all’interno della lista guidata da Paola Casara a Forlì – ricordano gli esponenti di IV in una nota –, deciso dopo un ampio confronto in un’assemblea e conclusasi con un voto democratico, valido e riconosciuto anche dal partito regionale e nazionale". Ricordano come Vicini si sia "messo a disposizione in modo autonomo dai partiti e per il bene della comunità, come fece in occasione delle regionali del 2020, in cui ottenne il maggior numero di voti della lista civica Bonaccini Presidente e ciò nonostante non accampò pretese, richieste o posti per sé o per altri".

Anche il deputato e segretario romagnolo della Lega, Jacopo Morrone, accoglie con grande piacere "la notizia che il noto medico Claudio Vicini, professionista di fama internazionale che conosco e stimo, abbia sposato la causa del centrodestra appoggiando Zattini". Leggendo in questo anche "che la lunga predominanza del Pd in Regione Emilia Romagna possa terminare con le dimissioni di Stefano Bonaccini per un posto in Europa. È evidente che l’amministrazione regionale sta segnando il passo".