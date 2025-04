"La Resistenza attraverso storie di famiglia"

In occasione dell’80° anniversario della Liberazione, Maurizio Casali – attore forlivese da 40 anni impegnato con Accademia Perduta/Romagna Teatri – torna sul palco con ‘Mo i tira a te!’, uno spettacolo che intreccia vicende personali e memoria collettiva. La rappresentazione è l’adattamento dell’omonimo romanzo scritto dall’artista edito da Minerva e verrà portato in anteprima venerdì 25 aprile al Teatro Piccolo di Forlì, inaugurando una mini-tournée romagnola che toccherà anche il ridotto del Teatro Masini di Faenza il 26, il teatro Goldoni di Bagnacavallo il 27 e, infine, il Teatro Walter Chiari di Cervia il 28. La storia narra le vicende di Domenico, classe 1899, e di Sergio, nato nel 1924, due uomini, entrambi antifascisti, che affrontano in modi diversi gli anni bui del Ventennio. Tutti gli spettacoli inizieranno alle ore 21. I biglietti sono disponibili su Vivaticket.

Casali, com’è nato il bisogno di portare il romanzo sul palcoscenico?

"L’idea di raccontare le storie che la mia famiglia mi narrava da bambino è sempre stata presente nella mia mente, tanto che ne è nato anche un volume. Durante le presentazioni, molte persone mi hanno chiesto di trasformarle in uno spettacolo".

I due protagonisti sono ispirati a persone reali?

"Sì, sono storie vere vissute da mio padre, mio nonno e anche mia madre. Ho dovuto comunque adattare i racconti, che spesso erano frammentati, per dare loro un senso compiuto perché uno spettacolo richiede una narrazione più lineare e precisa".

Cosa voleva far emergere attraverso il contrasto tra i modi in cui Sergio e Domenico affrontano il conflitto?

"Uno dei motori del mio racconto è mostrare come la guerra colpisca in modo diverso le persone. Mio padre, che è stato partigiano, ha vissuto la guerra rischiando la vita più volte. Sentiva il dovere di difendere la patria dagli aggressori. Mio nonno, invece, cercava di rimanere fedele alle sue idee senza appiattirsi al fascismo e senza la volontà di combattere. Questo contrasto dipende anche dal carattere delle persone e dall’età".

‘Mo i tira a te!’ come si traduce per chi non sa il dialetto e che significato assume nel racconto?

"Il titolo si riferisce a un episodio in cui uno dei protagonisti, mentre va in bicicletta, sente una pallottola sfiorarlo. Continua a pedalare, convinto che sia un colpo vagante, finché qualcuno nei paraggi non gli grida in romagnolo ‘ma sparano a te!’. Solo allora si getta a terra e si salva. È una vicenda buffa, che però ci fa capire la dimestichezza che all’epoca si aveva con la morte. Con ‘Mo i tira a te!’ ho voluto anche sottolineare che in guerra tutti sono sotto tiro".

Pensa che il teatro sia uno strumento efficace per trasmettere la memoria?

"L’obiettivo è raccontare, attraverso piccole vicende personali, quella che è stata la Resistenza. E, proprio attraverso le vicende della mia famiglia, credo di riuscire a restituire cosa ha significato davvero il fascismo in Italia. Vorrei dare il mio contributo per mantenere viva la memoria".