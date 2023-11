’La Rete magica’ contro l’Alzheimer

Una rete per sostenere le tante attività dedicate a persone con Alzheimer e Parkinson e ai loro familiari. Da Lunedì prossimo fino al 24 Dicembre torna la grande Raccolta fondi della Rete Magica: ’Una noce magica’, giunta alla sua quarta edizione. Oggi presso la sede di Forlì (Via Curiel 51) dalle 9.30 alle 11.30, e domani alla sede di Meldola (via Roma 3) dalle 9.30 alle 11.30, si potrà ricevere in dono, a fronte di una donazione minima di 10 euro, un sacchetto di Noci Biologiche, provenientiƟ dalle Aziende Agricole forlivesi ’Campana Claudio’ e ’Fabbri Denis’. La Campagna ’Una noce magica’ si svolgerà, parallelamente, anche online, con la possibilità di ricevere le Noci Magiche al proprio domicilio, se residenti a Forlì.