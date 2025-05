La reunion dei laureati: "Noi di Economia sociale, un legame che resta. Che bello il Campus"

Ci sono tanti volti che pur segnati dal tempo riescono ancora a riconoscersi, come se non fosse passato un giorno. Ce ne sono altri, più giovani, che lasciano trasparire l’ambizione di seguire le orme di chi li ha preceduti. Ieri tutti questi volti si sono mescolati, al Campus di Forlì, nella prima ‘reunion’ del corso di laurea magistrale in Management dell’Economia Sociale (Mes). Un’occasione unica per ritrovare vecchi compagni, condividere il proprio percorso con chi è venuto dopo e celebrare tutti insieme i quasi trent’anni di storia del corso.

La giornata, che ha visto la partecipazione del rettore Giovanni Molari, della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì e del sindaco Gian Luca Zattini, è stata scandita da tavole rotonde con professionisti del settore e momenti conviviali. "Abbiamo organizzato l’evento insieme al Campus – spiega la dottoressa Catia Tolomelli, responsabile del progetto Alumni dell’università di Bologna –. L’obiettivo era fornire a studenti ed ex studenti la possibilità di incontrarsi, fare networking e discutere delle nuove prospettive in materia di economia sociale".

Tra coloro che hanno deciso di partecipare c’è Nicola De Perini, che sei anni fa era arrivato a Forlì dal Veneto per studiare e oggi vive a Milano, dove ha trovato lavoro come consulente. "Mi sono laureato qui nel 2021, al termine di un’esperienza molto positiva in un ambiente fantastico. Ho saputo dell’evento da una mia amica e ho deciso che non potevo perdermelo". Se Nicola è tornato a immergersi negli spazi a lui cari, c’è anche chi, come Francesca Battistoni, ha trovato una realtà molto diversa da quella a cui era abituata: "Ho studiato a Forlì negli anni Duemila. All’epoca si parlava tanto del progetto del Teaching Hub e adesso è bello vederlo realizzato". Francesca oggi vive a Bologna, dove ha fondato una società di consulenza e ricerca. Ha mantenuto i contatti con diversi compagni: "Ogni tanto ci vediamo ancora, organizziamo delle cene e cerchiamo di aiutarci a vicenda in ambito lavorativo. Sono venuta qui per incontrare qualche vecchio amico e anche conoscere le nuove leve del corso".

Fanno parte di queste nuove leve Elena Rugghia e Davide Verrocchi, studenti del Mes al secondo anno. Elena viene da scienze politiche e sogna una carriera da ricercatrice o nel mondo del no-profit. "Qui ho trovato quello che cercavo, un corso completo con professori validi. Rifarei questa scelta mille volte". Davide, invece, ha svolto la triennale in economia aziendale e lì si è accorto di voler cambiare direzione, perché "lavorare per far aumentare il profitto di aziende di cui mi interessa poco non era quello a cui volevo dedicare la mia vita. Questo corso risponde al mio desiderio di fare qualcosa di positivo in ambito economico". È stata una reunion, quella di ieri, che ha coinvolto una vasta gamma di individualità, diverse per età, background, provenienza e percorsi di vita, ma accomunate dall’esperienza a Forlì. Un legame inscindibile, generazione dopo generazione.