La Ribalta da Novara al Testori con l’Aulularia di Plauto rivista

Va in scena oggi, alle 17, il secondo appuntamento di ‘Materia di Prodigi’, il festival teatrale nazionale organizzato da FO_Emozioni, l’unica realtà in Italia a unire sotto di sé undici compagnie teatrali. Il Teatro Testori (via Vespucci) accoglierà, infatti, l’adattamento di R. Lombardi di ‘Aulularia’, la commedia del grande commediografo latino (e sarsinate) Plauto, messa in scena per l’occasione dalla compagnia novarese LaRibalta, che torna ad animare il pubblico forlivese dopo il doppio debutto della scorsa settimana.

Nell’‘Aulularia’ un vecchio avaro scopre una pentola d’oro nascosta sotto il focolare, dono del Lar Familiaris, lo spirito domestico che vuole così favorire il matrimonio della figlia. Euclione, il legittimo erede, custodisce il tesoro con ossessione, tormentato dal sospetto di essere derubato. La giovane compagnia LaRibalta reinterpreta liberamente la vicenda scritta da Plauto, attualizzandola con ironia e con riferimenti a Molière e Totò: Euclione diventa un barone decaduto in conflitto con il figlio Cleante, la pentola si trasforma in una cassetta e l’intero paese prende le sembianze di un consiglio comunale surreale e tutto da ridere. Biglietto: 10 euro intero, 5 ridotto (under 29 e soci Fo_emozioni); info e prenotazioni: 348.9326539, materiadiprodigi@gmail.com.