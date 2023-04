La ricerca della felicità con il prof Bartolini, domani alla Fabbrica

È partita alla grande, con un’ottima partecipazione di pubblico, l’anteprima del festival di Caterina Sforza che si è tenuta la scorsa settimana e ora ci si appresta alla seconda giornata di avvicinamento alla kermesse in programma per 15, 16 e 17 giugno. Protagonista dell’incontro che si terrà domani alle 10.30 alla Fabbrica delle Candele sarà il professor Stefano Bartolini, docente di Economia politica ed Economia sociale all’Università di Siena, che presenterà la sua ricerca della felicità nelle società avanzata. Bartolini è impegnato da anni nell’approfondimento del tema del raggiungimento della felicità nelle società moderne. Ha pubblicato numerosi saggi sulle più prestigiose riviste internazionali. Il suo ‘Manifesto per la felicità’, edito da Feltrinelli nel 2013, è un longseller tradotto in cinque lingue.

Eleonora Mazzoni, direttrice del festival e front woman di tutte le anteprime, svela alcune sfumature della lezione di Bartolini: "Partendo dagli studi degli ultimi decenni, Bartolini traccia la prospettiva di vivere più felicemente e in modo sostenibile. Condividere, infatti, rende felici e non inquina, mentre possedere non rende felici e inquina. Al posto di migliorare il senso di comunità, di solidarietà e di appartenenza, la nostra società finora ha puntato solo alla crescita economica e all’aumento del potere d’acquisto, desertificando le relazioni umane e stimolando la competizione. Il risultato è un mondo che non è né felice, né sostenibile. Occorre decelerare: ampliare la condivisione, ridurre la solitudine nelle città, attuare metodi di insegnamento nelle scuole per formare persone capaci di costruire buoni rapporti e modalità di organizzazione del lavoro nelle imprese che favoriscano il benessere".

La partecipazione è gratuita. Prenotazioni www.festivalcaterinaforli.it. Info: [email protected] - 333.4054231.